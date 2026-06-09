"Неожиданный след". Что нашли внутри "первобытного небоскреба" в Турции

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости, Сергей Проскурин. Археологи раскрыли очередную тайну турецкого Гебекли-Тепе. Оказалось, что в знаменитом комплексе возрастом 12 тысяч лет скрывается послание, прочесть которое не могли тысячелетиями. Теперь загадочные письмена расшифровали — ключ к тайне нашелся там, где даже не предполагали.

Загадка "Камня грифона"

В середине прошлого века для крестьян из турецкой деревушки Оренджик распашка новых полей была настоящим мучением. В земле то и дело попадались гигантские камни, плуг застревал, валуны приходилось выкапывать, и часто на это уходил целый день.

Исследователей, напротив, здешняя "аномалия" заинтересовала. Не прошло и пары лет, как в сельскую глушь нагрянули экспедиции со всего света. Так был обнаружен Гебекли-Тепе — водораздел в мире археологии.

Сразу же встал вопрос не из легких: а с чем, собственно, предстоит иметь дело? Согласно первоначальным гипотезам, монументальный комплекс идентифицировали как византийскую церковь X века. Однако с началом полноценных раскопок в середине 1990-х стало очевидно, что все гораздо сложнее. Немецкий археолог Клаус Шмидт, взявшийся за историческое расследование, сразу определил, что это не просто часовня или храм. Масштабы находки в разы больше.

Гебекли-Тепе было сооружением из огромных концентрических колец диаметром до 30 метров. По краям каждого каменного круга возвышались массивные т-образные колонны высотой около пяти-шести метров.

Более того, каждый из этих элементов был подчинен строгой симметрии. Например, если мысленно соединить центральные точки трех самых больших кругов, получится равносторонний треугольник, и стены при этом выстроены в иерархическом порядке.

Но главное — радиоуглеродный анализ показал, что комплексу как минимум 12 тысяч лет. Возвели его в эпоху неолита. Причем до сих пор неясно, как люди каменного века, не знавшие колеса и иных инженерных тонкостей, смогли соорудить подобное.

Ведь высота Гебекли-Тепе (по разным оценкам) могла достигать 24-30 метров. Для сравнения: это все равно что сегодня построить небоскреб, вооружившись лишь топором.

Несмотря на то, что Гебекли-Тепе усиленно раскапывают вот уже тридцать лет, белых пятен еще хватает. Например, загадка "Камня грифона".

Точная дата катастрофы

Этот артефакт — одна из тех самых т-образных колонн, что составляют ансамбль святилища. На некоторых изображены животные: обезьяна, паук, лев, скорпион. На других — антропоморфные фигуры.

На "Камне грифона", в частности, можно увидеть обезглавленное тело человека, а рядом — стервятник. Впервые на эту плиту обратили внимание в 2017-м. Тогда группа специалистов под руководством физика Мартина Суитмана из Эдинбургского университета предположила, что изображенное на плите имеет астрономическую отсылку.

"В основу легла версия, что сцена на камне олицетворяет некое астрономическое явление, имевшее место, когда Луна была в созвездии орла. Затем путем компьютерного анализа сопоставили эту модель со звездными картами прошлых эпох. И обнаружили, что перед нами не что иное, как фрагмент звездного неба. Более того, на стеле, судя по всему, запечатлен небосвод в момент страшной катастрофы", — отмечал Суитман.

Случилось это, предположительно, в 10 950 году до нашей эры. По мнению ученых, падение массивного небесного тела (возможно, метеорита) вызвало малый ледниковый период — глобальное похолодание, продолжавшееся в регионе как минимум две тысячи лет. Эту гипотезу, однако, до сих пор оспаривают.

© Археологический музей города Шанлыурфа (Турция) Экспонат археологического музея города Шанлыурфа (Турция) © Археологический музей города Шанлыурфа (Турция) Экспонат археологического музея города Шанлыурфа (Турция)

Тем более что спустя несколько лет появилась альтернативная. В 2024-м коллега Суитмана Димитриос Цикритсис обратил внимание на замысловатые вереницы v-образных насечек на "Камне грифона".

"Эти символы отчетливо можно объединить в 12 групп приблизительно по 28 штук в каждой. Плюс десять дополнительных", — рассказал исследователь журналистам.

Подобные насечки обнаружили не только на плите с грифоном, но и рядом с пауком, львом и другими изображениями. Всего таких галочек насчитали около 365. По мнению Цикритсиса, логично предположить, что каждая обозначает день, а животное — фазу Луны. Десяток оставшихся — эпагоменальные дни, не вошедшие в годичный цикл.

© iStock.com / ibrahim halil yapici Гебекли-Тепе, Шанлыурфа, Юго-Восточная Турция © iStock.com / ibrahim halil yapici Гебекли-Тепе, Шанлыурфа, Юго-Восточная Турция

Таким образом, сделала вывод команда исследователей, обитатели Гебекли-Тепе могли тщательным образом фиксировать наблюдения за небесными светилами. И, как результат, создали древнейший на сегодняшний день лунно-солнечный календарь.

Есть что-то общее

Правда, и эту версию нередко критикуют ученые. Они отмечают: нельзя забывать, что комплекс не раз перестраивали — на это четко указывают геологические данные. Кроме того, неясно, была ли у святилища крыша или нет. Значит, утверждать, что оно функционировало как обсерватория под открытым небом, нельзя.

В недавно опубликованном исследовании международной группы специалистов предлагается кардинально иной подход: первое — вычленить повторяющиеся на всех колоннах элементы (узоры, изображения), второе — сравнить их с более поздними символическими системами.

"На большинстве стел имеется общая закономерность — повторение чисел 2, 3, 11. Закодированы они по-разному: в виде v-образных насечек, волнистых линий, часто интерпретируемых как змеи, иных анималистических орнаментов", — отмечается в статье по результатам исследования.

Во многом, продолжают авторы, новая гипотеза следует теории Суитмана. Однако смещается акцент: ансамбль колонн с изображенными животными следует рассматривать не астрономически, как проекцию карты звездного неба, а космологически — как иллюстрацию древнего мифа о творении.

Неожиданное подтверждение тому нашлось в Триполье — культуре, процветавшей на территориях современных Румынии, Молдавии и части Украины на рубеже энеолита и раннего бронзового века.

© Археологический музей города Шанлыурфа (Турция) Развалины Гебекли-Тепе © Археологический музей города Шанлыурфа (Турция) Развалины Гебекли-Тепе

"На ряде образцов погребальной керамики из трипольских могильников прослеживается та же (только в другой последовательности) числовая закономерность, что и на стелах Гебекли-Тепе. Выражена она либо в сменяющих друг друга орнаментах (по три или одиннадцать узоров), либо в протоанималистических изображениях (птиц, человеческих фигур)", — говорится в статье.

Авторы исследования уверены: говорить о прямой преемственности в данном случае не приходится — слишком мало археологических доказательств. К тому же велик хронологический разрыв между Трипольем и цивилизацией, построившей Гебекли-Тепе.