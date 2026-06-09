Цикалюк: важно сформировать требования к компаниям по информбезопасности

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. За последнее время российский бизнес столкнулся с беспрецедентным количеством кибератак, что заставляет предпринимателей пересмотреть стратегию информбезопасности – оценить уровень профессионализма подрядчиков и партнеров, собственные инвестиции в IT-архитектуру, алгоритмы действия для минимизации финансового и репутационного ущерба по итогам хакерских атак, считает председатель Совета директоров Страхового Дома ВСК Сергей Цикалюк.

По данным пресс-службы ВСК, Цикалюк поделился опытом восстановления компании после кибератаки. На фоне таких инцидентов бизнес перестраивает собственную стратегию информационной безопасности. По мнению Цикалюка, крупным компаниям не стоит экономить на оптимизации IT-архитектуры и усилении контура кибербезопасности, так как впоследствии, в случае кибератаки, это поможет быстрее восстановить внутренние процессы и значительно сократить убытки от простоя.

Кроме того, важным инструментом повышения киберустойчивости бизнеса является страхование киберрисков. Комплексные сервисно-страховые продукты не только создают "подушку безопасности" в виде компенсации ущерба, но и помогают оперативно реагировать на инцидент и сформировать пул партнеров для минимизации последствий кибератаки.

В ВСК базовые направления работы были восстановлены в течение 3 недель – были выстроены коммуникации с регулятором, клиентами и партнерами по теме инцидента, приглашены консультанты по кибербезопасности, восстановлена ИТ-инфраструктура. В аналогичной ситуации компаниями не стоит пытаться все решить самостоятельно – в сегменте информбезопасности сегодня работает множество профессионалов, которые помогут правильно реагировать на требования преступников и избежать повторных эпизодов цифрового шантажа.

"Наша компания на собственном опыте оценила важность вопросов кибербезопасности. По итогам киберинцидента мы сделали для себя три ключевых вывода. Прежде всего, чтобы минимизировать последствия кибератаки – а в современном мире речь идет именно об этом, а не о том, чтобы гарантировано избежать подобных ЧП, – важно формировать пул партнеров. Наличие даже большого штата IT-специалистов внутри компании не так эффективно, так как цифровой ландшафт слишком быстро меняется. IT-подразделения компании должны тесно взаимодействовать с внешними консультантами и экспертами. Второе – это открытость и прозрачность бизнеса", – приводит пресс-служба Страхового Дома ВСК слова Цикалюка.

Он добавил, что ВСК уже больше 30 лет на рынке. Компания ведет открытую коммуникацию с профессиональным сообществом.