В Армении оппозиция потребовала пересчета голосов на 555 участках

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Оппозиция потребовала провести пересчет голосов на 555 из 2005 избирательных участков, работавших на выборах в парламент Армении.
- Результаты пересмотрят в помещениях окружных избиркомов, за этой работой можно будет следить в прямом эфире.
ЕРЕВАН, 9 июн — РИА Новости. Оппозиция потребовала провести пересчет голосов на 555 из 2005 избирательных участков, работавших на выборах в парламент Армении, сообщила пресс-служба ЦИК республики.
«
"Срок подачи заявлений о пересчете голосов истек 9 июня в 11:00. Из 38 окружных избирательных комиссий 17 получили в общей сложности 30 заявлений от доверенных лиц и кандидатов партий "Процветающая Армения" и "Крылья Единства", а также блока "Армения" о пересчете голосов на 555 участках", — заявили в комиссии.
В ЦИК добавили, что результаты пересмотрят в помещениях окружных избиркомов, за этой работой можно будет следить в прямом эфире.
Парламентские выборы прошли в Армении в воскресенье. По итогам голосования "Гражданский договор" премьера Никола Пашиняна набрал 49,82 процента голосов. Это меньше, чем требуется для единоличного формирования правительства. Однако партия получит нужное для этого число мест за счет мандатов для нацменьшинств и перераспределения голосов сил, не прошедших в парламент.
Второе место с 23,28 процента занял блок "Сильная Армения" предпринимателя Самвела Карапетяна, третье — альянс "Армения", набиравший 9,93 процента.
Представитель "Сильной Армении" Арам Вардеванян ранее отмечал, что на выборах зафиксировали множество нарушений. По его словам, были случаи, когда в квартире зарегистрированы несколько человек, а в списке было 35. Карапетян же сообщал о массовых арестах сторонников оппозиции.
Член партии "Армения" Ишхан Сагателян подчеркивал, что власти использовали выборную карусель, запугивали избирателей и пытались повлиять на их волеизъявление. Наблюдатели ОБСЕ обратили внимание на публичные угрозы Пашиняна в адрес кандидатов от оппозиции.
В Национальное собрание Армении входит не менее 101 депутата, срок их полномочий — пять лет. За мандаты боролись 18 политических сил: 16 партий и два блока. Явка составила 58,97 процента.
Пиррова победа Никола Пашиняна
8 июня, 10:06