В Армении оппозиция потребовала пересчета голосов на 555 участках

В ЦИК добавили, что результаты пересмотрят в помещениях окружных избиркомов, за этой работой можно будет следить в прямом эфире.

Представитель "Сильной Армении" Арам Вардеванян ранее отмечал, что на выборах зафиксировали множество нарушений. По его словам, были случаи, когда в квартире зарегистрированы несколько человек, а в списке было 35. Карапетян же сообщал о массовых арестах сторонников оппозиции.