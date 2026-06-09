ВСУ за сутки потеряли до 325 военных в зоне действий "Центра"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Группировкой "Центр" нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в нескольких районах ДНР и Днепропетровской области.
- Противник за сутки потерял до 325 военных и три боевые бронированные машины.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 325 военных и три боевые бронемашины в зоне действий группировки войск "Центр", сообщило во вторник Минобороны РФ.
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"Потери украинских вооруженных формирований составили до 325 военнослужащих, три боевые бронированные машины и восемь автомобилей", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
В Минобороны РФ добавили, что группировкой "Центр" нанесено поражение живой силе и технике механизированной, воздушно-десантной бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Доброполье, Святогоровка, Сергеевка, Кучеров Яр, Василевка ДНР и Новоподгородное Днепропетровской области.
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