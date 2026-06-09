В Генштабе Израиля подтвердили готовность нанести мощный удар по Ирану

ТЕЛЬ-АВИВ, 9 июн - РИА Новости. Начальник генерального штаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эяль Замир назвал недавние удары по Ирану подготовкой к более мощной атаке, подчеркнув, что ЦАХАЛ готов ее осуществить.

"Атака, которую мы осуществили в Иране, была подготовкой к гораздо более значительному и мощному удару. Мы готовы вернуться и нанести еще один серьезный и глубокий удар по Ирану", - подчеркнул начальник генштаба.