В Генштабе Израиля подтвердили готовность нанести мощный удар по Ирану

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Начальник генерального штаба Армии обороны Израиля Эяль Замир заявил, что недавние удары по Ирану были подготовкой к более мощной атаке.
- ЦАХАЛ поддерживает немедленную готовность к возобновлению операций в Иране.
ТЕЛЬ-АВИВ, 9 июн - РИА Новости. Начальник генерального штаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эяль Замир назвал недавние удары по Ирану подготовкой к более мощной атаке, подчеркнув, что ЦАХАЛ готов ее осуществить.
"ЦАХАЛ поддерживал и продолжает поддерживать немедленную готовность к возобновлению операций в Иране. Все наши оборонительные и наступательные возможности были приведены в состояние повышенной готовности", - заявил Замир, слова которого распространила армейская пресс-служба.
По его словам, Израиль перехватил направленные против него угрозы и нанес быстрый и мощный удар по Ирану.
"Атака, которую мы осуществили в Иране, была подготовкой к гораздо более значительному и мощному удару. Мы готовы вернуться и нанести еще один серьезный и глубокий удар по Ирану", - подчеркнул начальник генштаба.
Иран и Израиль 7-8 июня обменялись серией ударов. Эскалация произошла после атаки Израиля на пригород ливанской столицы, где находятся объекты союзного Ирану ливанского движения "Хезболлах". Иран предупреждал, что вмешается, а позже сообщил, что осуществил ответ и прекращает операцию против Израиля.