Армия Израиля заявила о перехвате выпущенной из Йемена воздушной цели

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Армия обороны Израиля перехватила подозрительную воздушную цель, выпущенную из Йемена.
- В ряде районов на севере и юге Израиля звучали сирены воздушной тревоги.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что перехватила подозрительную воздушную цель, выпущенную из Йемена.
В ночь на вторник в ЦАХАЛ сообщали, что сирены воздушной тревоги звучат в ряде районов на севере и юге Израиля.
"После сирен, прозвучавших некоторое время назад в связи с проникновением вражеского летательного аппарата в район Эйлата, была перехвачена подозрительная воздушная цель из Йемена", - говорится в сообщении пресс-службы ЦАХАЛ.