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Армия Израиля заявила о перехвате выпущенной из Йемена воздушной цели - РИА Новости, 09.06.2026
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00:48 09.06.2026
Армия Израиля заявила о перехвате выпущенной из Йемена воздушной цели

ЦАХАЛ заявила, что перехватила подозрительную воздушную цель из Йемена

© AP Photo / Ohad ZwigenbergРабота ПВО в Тель-Авиве
Работа ПВО в Тель-Авиве - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Работа ПВО в Тель-Авиве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Армия обороны Израиля перехватила подозрительную воздушную цель, выпущенную из Йемена.
  • В ряде районов на севере и юге Израиля звучали сирены воздушной тревоги.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что перехватила подозрительную воздушную цель, выпущенную из Йемена.
В ночь на вторник в ЦАХАЛ сообщали, что сирены воздушной тревоги звучат в ряде районов на севере и юге Израиля.
"После сирен, прозвучавших некоторое время назад в связи с проникновением вражеского летательного аппарата в район Эйлата, была перехвачена подозрительная воздушная цель из Йемена", - говорится в сообщении пресс-службы ЦАХАЛ.
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