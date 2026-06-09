Рейтинг@Mail.ru
Двух жителей Херсонской области приговорили к колонии за подготовку теракта - РИА Новости, 09.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:32 09.06.2026 (обновлено: 17:40 09.06.2026)
Двух жителей Херсонской области приговорили к колонии за подготовку теракта

Сальдо: в Херсонской области 2 жителей осудили за схрон взрывчатки для теракта

© РИА Новости / Евгений БиятовНаручники на руках
Наручники на руках - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Наручники на руках. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Два жителя Херсонской области приговорены к 16 и 9 годам колонии за подготовку схрона со взрывчаткой для совершения диверсий.
  • Преступление выявили и расследовали сотрудники УФСБ России по Херсонской области.
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости. Два жителя Херсонской области приговорены к 16 и 9 годам колонии за подготовку схрона со взрывчаткой для совершения диверсий, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
Двое жителей региона по заданию украинских спецслужб организовали схрон с взрывными устройствами для совершения терактов.
"Херсонский областной суд назначил одному фигуранту 16 лет колонии строгого режима, второй же получил 9 лет колонии общего режима", - сообщил Сальдо в своем канале на платформе в "Макс".
Преступление выявили и расследовали сотрудники УФСБ России по Херсонской области, отметил он.
Статуя Фемиды в холле Второго кассационного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
В Москве гражданина Украины, расклеивавшего листовки, осудили на 3,5 года
Вчера, 17:02
 
ПроисшествияХерсонская областьРоссияВладимир Сальдо
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала