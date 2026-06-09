Двух жителей Херсонской области приговорили к колонии за подготовку теракта

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Два жителя Херсонской области приговорены к 16 и 9 годам колонии за подготовку схрона со взрывчаткой для совершения диверсий.
- Преступление выявили и расследовали сотрудники УФСБ России по Херсонской области.
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости. Два жителя Херсонской области приговорены к 16 и 9 годам колонии за подготовку схрона со взрывчаткой для совершения диверсий, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
Двое жителей региона по заданию украинских спецслужб организовали схрон с взрывными устройствами для совершения терактов.
"Херсонский областной суд назначил одному фигуранту 16 лет колонии строгого режима, второй же получил 9 лет колонии общего режима", - сообщил Сальдо в своем канале на платформе в "Макс".
Преступление выявили и расследовали сотрудники УФСБ России по Херсонской области, отметил он.