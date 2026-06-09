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ФСБ показала кадры с задержанным за подготовку теракта в колонии - РИА Новости, 09.06.2026
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09:32 09.06.2026
ФСБ показала кадры с задержанным за подготовку теракта в колонии

ФСБ опубликовала видео с задержанным за подготовку теракта в ульяновской колонии

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Планировавший теракт в колонии в Ульяновской области признался, что хотел организовать нападение на сотрудников тюрьмы с целью их захвата и убийства.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Планировавший теракт в колонии в Ульяновской области хотел организовать нападение на сотрудников тюрьмы с целью их захвата и убийства, следует из видео ЦОС ФСБ России.
Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ совместно с ФСИН предотвратили теракт в одном из исправительных учреждений Ульяновской области, планировавшийся сторонником запрещенной на территории РФ международной террористической организации в канун праздника Курбан-байрам.
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"Я планировал организовать нападение на сотрудников тюрьмы, руководство и инспекторов с целью их захвата и последующего убийства", - сказал злоумышленник на видео.
Он признался, что сожалеет о совершенных действиях, поскольку они могли бы нанести непоправимый ущерб.
"Призываю всех братьев мусульман не совершать моих ошибок. Не повторять их, этих ошибок вообще. Ни в коем случае", - заявил злоумышленник.
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