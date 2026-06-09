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Блинкова проиграла Радукану в первом круге турнира в Лондоне - РИА Новости Спорт, 09.06.2026
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Теннис
 
15:51 09.06.2026 (обновлено: 15:54 09.06.2026)
Блинкова проиграла Радукану в первом круге турнира в Лондоне

Блинкова проиграла Радукану в первом круге турнира WTA 500 в Лондоне

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкРоссийская теннисистка Анна Блинкова
Российская теннисистка Анна Блинкова - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Российская теннисистка Анна Блинкова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россиянка Анна Блинкова проиграла британке Эмме Радукану в первом круге турнира категории WTA 500 в Лондоне.
  • Встреча завершилась со счетом 6:0, 6:3 в пользу Радукану.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Россиянка Анна Блинкова проиграла британке Эмме Радукану в первом круге травяного турнира категории WTA 500 в Лондоне, призовой фонд которого превышает 1,9 млн долларов.
Женская теннисная ассоциация (WTA)
HSBC Championships
09 июня 2026 • начало в 14:10
Завершен
Эмма Радукану
2 : 06:06:3
Анна Блинкова
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча завершилась победой Радукану (42-я ракетка мира) над Блинковой (105) со счетом 6:0, 6:3. Теннисистки провели на корте 1 час 3 минуты.
Во втором раунде Радукану сыграет с победительницей в паре Сорана Кырстя (Румыния, 18) - Мэддисон Инглис (Австралия).
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ТеннисСпортЛондонРумынияАвстралияАнна БлинковаЭмма РадукануЖенская теннисная ассоциация (WTA)Сорана Кырстя
 
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