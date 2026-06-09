Блинкова проиграла Радукану в первом круге турнира в Лондоне

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россиянка Анна Блинкова проиграла британке Эмме Радукану в первом круге турнира категории WTA 500 в Лондоне.
- Встреча завершилась со счетом 6:0, 6:3 в пользу Радукану.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Россиянка Анна Блинкова проиграла британке Эмме Радукану в первом круге травяного турнира категории WTA 500 в Лондоне, призовой фонд которого превышает 1,9 млн долларов.
HSBC Championships
09 июня 2026 • начало в 14:10
Завершен
Встреча завершилась победой Радукану (42-я ракетка мира) над Блинковой (105) со счетом 6:0, 6:3. Теннисистки провели на корте 1 час 3 минуты.
Во втором раунде Радукану сыграет с победительницей в паре Сорана Кырстя (Румыния, 18) - Мэддисон Инглис (Австралия).