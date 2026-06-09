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Сафиуллин неожиданно проиграл французу в первом круге турнира в Штутгарте - РИА Новости Спорт, 09.06.2026
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Теннис
 
14:58 09.06.2026 (обновлено: 15:11 09.06.2026)
Сафиуллин неожиданно проиграл французу в первом круге турнира в Штутгарте

Сафиуллин уступил Мпетши-Перрикару в первом круге теннисного турнира в Штутгарте

© соцсетиРоссийский теннисист Роман Сафиуллин
Российский теннисист Роман Сафиуллин - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
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Российский теннисист Роман Сафиуллин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россиянин Роман Сафиуллин проиграл французу Джованни Мпетши-Перрикару в первом круге турнира категории ATP 250 в немецком Штутгарте.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Россиянин Роман Сафиуллин проиграл французу Джованни Мпетши-Перрикару в первом круге турнира категории ATP 250 в немецком Штутгарте, призовой фонд которого превышает 750 тысяч евро.
Встреча завершилась поражением Сафиуллина (135-я ракетка мира), попавшего в основную сетку как лаки-лузер, Мпетши-Перрикару (93) со счетом 5:7, 7:6 (7:4), 6:7(4:7). Теннисисты провели на корте 2 часа 17 минут.
Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP)
Stuttgart Open
09 июня 2026 • начало в 14:20
Завершен
Роман Сафиуллин
1 : 25:77:66:7
Джованни Мпетши-Перрикар
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча стартовала в понедельник, однако была перенесена на вторник из-за дождя.
В следующем раунде соперником француза станет представитель Бельгии Готье Онклин.
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ТеннисСпортШтутгартРоман СафиуллинГермания
 
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