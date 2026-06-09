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ИИ можно использовать с десяти лет, заявил профессор РАН - РИА Новости, 09.06.2026
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Наука
 
07:13 09.06.2026
ИИ можно использовать с десяти лет, заявил профессор РАН

Профессор РАН Оселедец: ИИ можно использовать с десяти лет

© Depositphotos.com / agsandrewИскусственный интеллект
Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© Depositphotos.com / agsandrew
Искусственный интеллект. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Декан факультета искусственного интеллекта МГУ Иван Оселедец считает, что начинать пользоваться технологиями искусственного интеллекта можно с 10 лет.
  • Оселедец отметил, что искусственный интеллект определенным образом развивает у детей воображение, и предложил педагогам разработать способы использования ИИ во благо развития ребенка.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Технологиями искусственного интеллекта можно начинать пользоваться с 10 лет, сообщил в интервью РИА Новости декан факультета искусственного интеллекта МГУ, доктор физико-математических наук, профессор РАН Иван Оселедец.
"Мне кажется, с момента, когда начинает формироваться какая-то осознанность, это порядка 10 лет. То есть, когда префронтальная кора начинает мозга развиваться, аналитическое мышление", - сказал Оселедец, отвечая на вопрос, с какого возраста можно начинать пользоваться искусственным интеллектом.
Он также отметил, что искусственный интеллект определенным образом развивает у детей воображение. Собеседник также предложил педагогам разработать способы того, как можно использовать ИИ во благо развития ребенка.
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НаукаОбществоРоссийская академия наукИскусственный интеллект (ИИ)
 
 
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