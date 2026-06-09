ИИ можно использовать с десяти лет, заявил профессор РАН

Краткий пересказ от РИА ИИ Декан факультета искусственного интеллекта МГУ Иван Оселедец считает, что начинать пользоваться технологиями искусственного интеллекта можно с 10 лет.

Оселедец отметил, что искусственный интеллект определенным образом развивает у детей воображение, и предложил педагогам разработать способы использования ИИ во благо развития ребенка.

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Технологиями искусственного интеллекта можно начинать пользоваться с 10 лет, сообщил в интервью РИА Новости декан факультета искусственного интеллекта МГУ, доктор физико-математических наук, профессор РАН Иван Оселедец.

"Мне кажется, с момента, когда начинает формироваться какая-то осознанность, это порядка 10 лет. То есть, когда префронтальная кора начинает мозга развиваться, аналитическое мышление", - сказал Оселедец, отвечая на вопрос, с какого возраста можно начинать пользоваться искусственным интеллектом.