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Тарпищев раскрыл секрет успеха Андреевой на "Ролан Гаррос" - РИА Новости Спорт, 09.06.2026
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Теннис
 
11:40 09.06.2026 (обновлено: 12:13 09.06.2026)
Тарпищев раскрыл секрет успеха Андреевой на "Ролан Гаррос"

РИА Новости: Тарпищев назвал победу Андреевой результатом работы с Мартинес

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПрезидент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мирра Андреева выиграла Открытый чемпионат Франции, победив Майю Хвалиньскую из Польши в финале.
  • Андреева стала третьей в списке самых юных чемпионок турниров Большого шлема в XXI веке.
  • Успех Андреевой связывают с сотрудничеством с испанским тренером Кончитой Мартинес.
МОСКВА, 9 июн – РИА Новости, Олег Богатов. Победа россиянки Мирры Андреевой на Открытом чемпионате Франции стала результатом успешного сотрудничества с испанским тренером Кончитой Мартинес, заявил РИА Новости президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.
В субботу 19-летняя Андреева выиграла свой первый турнир Большого шлема. В финале "Ролан Гаррос" россиянка обыграла Майю Хвалиньскую из Польши - 6:3, 6:2. Андреева стала третьей в списке самых юных чемпионок турниров Большого шлема в XXI веке, моложе в момент завоевания трофея были только россиянка Мария Шарапова (Уимблдон) и британка Эмма Радукану (US Open). Мартинес работает с Андреевой с апреля 2024 года.
Турниры Большого шлема
Roland Garros WTA
06 июня 2026 • начало в 16:25
Завершен
Майя Хвалиньская
0 : 23:62:6
Мирра Андреева
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Кончита Мартинес - опытный игрок и была капитаном сборной Испании в Кубке Дэвиса. Она работает на высоком уровне, и основной вопрос также заключается в подборе команды. В команде Мирры нет конфликтов, и победа в Париже - это показатель того существующего альянса, который позволяет Андреевой достигать результата. Поэтому у них с Кончитой идет нормальное сотрудничество", - сказал Тарпищев.
Мартинес – экс-вторая ракетка мира в одиночном разряде, трехкратный призер Олимпийских игр в парном разряде.
Мирра Андреева - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
Хвалиньская пошутила о том, что ее раздражает в Андреевой
6 июня, 18:51
 
ТеннисСпортФранцияПольшаИспанияШамиль ТарпищевФедерация тенниса России (ФТР)Ролан ГарросМирра АндрееваЭмма РадукануМария ШараповаПариж
 
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