Тарпищев раскрыл секрет успеха Андреевой на "Ролан Гаррос"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мирра Андреева выиграла Открытый чемпионат Франции, победив Майю Хвалиньскую из Польши в финале.
- Андреева стала третьей в списке самых юных чемпионок турниров Большого шлема в XXI веке.
- Успех Андреевой связывают с сотрудничеством с испанским тренером Кончитой Мартинес.
МОСКВА, 9 июн – РИА Новости, Олег Богатов. Победа россиянки Мирры Андреевой на Открытом чемпионате Франции стала результатом успешного сотрудничества с испанским тренером Кончитой Мартинес, заявил РИА Новости президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.
В субботу 19-летняя Андреева выиграла свой первый турнир Большого шлема. В финале "Ролан Гаррос" россиянка обыграла Майю Хвалиньскую из Польши - 6:3, 6:2. Андреева стала третьей в списке самых юных чемпионок турниров Большого шлема в XXI веке, моложе в момент завоевания трофея были только россиянка Мария Шарапова (Уимблдон) и британка Эмма Радукану (US Open). Мартинес работает с Андреевой с апреля 2024 года.
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"Кончита Мартинес - опытный игрок и была капитаном сборной Испании в Кубке Дэвиса. Она работает на высоком уровне, и основной вопрос также заключается в подборе команды. В команде Мирры нет конфликтов, и победа в Париже - это показатель того существующего альянса, который позволяет Андреевой достигать результата. Поэтому у них с Кончитой идет нормальное сотрудничество", - сказал Тарпищев.
Мартинес – экс-вторая ракетка мира в одиночном разряде, трехкратный призер Олимпийских игр в парном разряде.