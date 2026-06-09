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ВСУ за сутки потеряли до 75 боевиков в зоне действий "Днепра" - РИА Новости, 09.06.2026
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12:33 09.06.2026
ВСУ за сутки потеряли до 75 боевиков в зоне действий "Днепра"

МО РФ: ВСУ за сутки потеряли до 75 боевиков в зоне действий "Днепра"

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВСУ за сутки потеряли до 75 военных в зоне действий группировки войск "Днепр".
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 75 военных в зоне действий группировки войск "Днепр", сообщило Минобороны РФ.
"Уничтожены до 75 военнослужащих, боевая бронированная машина, 14 автомобилей и четыре станции радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
В Минобороны РФ добавили, что группировкой "Днепр" нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Орехов, Кирово и Григоровка Запорожской области.
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