Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подразделения российской группировки войск "Восток" нанесли поражение ВСУ в ряде населенных пунктов Запорожской и Днепропетровской областей.
- Украинские войска за сутки потеряли свыше 345 военных.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Восток" нанесли поражение ВСУ в ряде населенных пунктов Запорожской и Днепропетровской областей, в результате чего украинские войска за сутки потеряли свыше 345 военных, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой, десантно-штурмовой бригад и двух штурмовых полков ВСУ", - говорится в сводке российского ведомства.
В МО РФ уточнили, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Гавриловка, Великомихайловка, Коломийцы Днепропетровской области, Лесное, Неженка и Любицкое Запорожской области.
"ВСУ потеряли более 345-ти военнослужащих, три боевые бронированные машины, 11 автомобилей и две самоходные артиллерийские установки", - добавили в Минобороны РФ.