ВСУ за сутки потеряли более 345 боевиков в зоне действий "Востока"

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Восток" нанесли поражение ВСУ в ряде населенных пунктов Запорожской и Днепропетровской областей, в результате чего украинские войска за сутки потеряли свыше 345 военных, сообщило Минобороны РФ.