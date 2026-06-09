ВСУ за сутки потеряли более 240 боевиков в зоне действий "Севера"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ за сутки потеряли более 240 военнослужащих и 17 автомобилей в зоне действий сил российской группировки войск "Север".
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 240 боевиков в зоне действий сил российской группировки войск "Север", которые улучшили тактическое положение, сообщило во вторник министерство обороны РФ.
"Противник потерял более 240 военнослужащих и 17 автомобилей", - говорится в сводке военного ведомства.
Отмечается, что подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Иволжанское, Хотень, Петрушевка и Новая Сечь Сумской области.
В Харьковской области нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Писаревка, Липцы, Рясное и Лосевка.