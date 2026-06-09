Краткий пересказ от РИА ИИ
- Три пункта временной дислокации ВСУ были уничтожены в ДНР бойцами "Южной" группировки войск.
- Разведчики выявили эти пункты временной дислокации с общей численностью до десяти человек.
- Координаты были переданы артиллеристам, которые уничтожили все выявленные цели.
ДОНЕЦК, 9 июн - РИА Новости. Три пункта временной дислокации ВСУ были уничтожены в ДНР артиллеристами "Южной" группировки войск, сообщили РИА Новости в Минобороны России.
"В ходе воздушной разведки разведчики 17-й артиллерийской бригады большой мощности выявили три пункта временной дислокации с общей численностью до десяти человек", - сообщили в ведомстве.
В Минобороны отметили, что координаты целей были переданы артиллеристам, которые уничтожили все выявленные цели. Доразведка подтвердила их полное уничтожение.
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