Бойцы "Юга" уничтожили три пункта временной дислокации ВСУ в ДНР

Краткий пересказ от РИА ИИ Три пункта временной дислокации ВСУ были уничтожены в ДНР бойцами "Южной" группировки войск.

Разведчики выявили эти пункты временной дислокации с общей численностью до десяти человек.

Координаты были переданы артиллеристам, которые уничтожили все выявленные цели.

ДОНЕЦК, 9 июн - РИА Новости. Три пункта временной дислокации ВСУ были уничтожены в ДНР артиллеристами "Южной" группировки войск, сообщили РИА Новости в Минобороны России.

"В ходе воздушной разведки разведчики 17-й артиллерийской бригады большой мощности выявили три пункта временной дислокации с общей численностью до десяти человек", - сообщили в ведомстве.