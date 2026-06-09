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Бойцы "Юга" уничтожили три пункта временной дислокации ВСУ в ДНР - РИА Новости, 09.06.2026
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10:43 09.06.2026
Бойцы "Юга" уничтожили три пункта временной дислокации ВСУ в ДНР

Артиллеристы "Южной" группировки уничтожили три пункта временной дислокации ВСУ

© РИА Новости / Иван Родионов | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции
Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Иван Родионов
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Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Три пункта временной дислокации ВСУ были уничтожены в ДНР бойцами "Южной" группировки войск.
  • Разведчики выявили эти пункты временной дислокации с общей численностью до десяти человек.
  • Координаты были переданы артиллеристам, которые уничтожили все выявленные цели.
ДОНЕЦК, 9 июн - РИА Новости. Три пункта временной дислокации ВСУ были уничтожены в ДНР артиллеристами "Южной" группировки войск, сообщили РИА Новости в Минобороны России.
"В ходе воздушной разведки разведчики 17-й артиллерийской бригады большой мощности выявили три пункта временной дислокации с общей численностью до десяти человек", - сообщили в ведомстве.
В Минобороны отметили, что координаты целей были переданы артиллеристам, которые уничтожили все выявленные цели. Доразведка подтвердила их полное уничтожение.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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