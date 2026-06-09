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В Краснодаре осудили организатора группы, продававшей личные данные граждан - РИА Новости, 09.06.2026
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19:08 09.06.2026
В Краснодаре осудили организатора группы, продававшей личные данные граждан

В Краснодаре осудили на 8 лет организатора группы, продававшей личные данные

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Антон Денисов
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Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Александра Зверева, организатора преступной группы, занимавшейся продажей персональной информации и изготовлением поддельных документов, приговорил Советский районный суд города Краснодара к восьми годам колонии строгого режима и штрафу.
  • Зверева задержали в Индонезии летом 2022 года и экстрадирован в Краснодар в 2025 году, суд взыскал с него расходы на экстрадицию.
КРАСНОДАР, 9 июн - РИА Новости. Советский районный суд города Краснодара приговорил к восьми годам колонии строгого режима и штрафу Александра Зверева, организатора преступной группы, которая занималась продажей персональной информации из различных баз данных, а также изготовлением поддельных документов, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.
После возбуждения уголовного дела Зверев скрылся и был объявлен в международный розыск. Летом 2022 года Зверев был задержан на территории Республики Индонезия и в 2025 году экстрадирован в Краснодар.
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"Судом виновному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет в колонии строгого режима, со штрафом в размере 150 тысяч рублей. С осужденного также взыскана денежная сумма в размере 2 205 339,63 рублей, израсходованная на его экстрадицию из Республики Индонезия", - говорится в сообщении.
Следствием установлено, что в период с 2018 по 2021 год Зверев организовал группу, занимавшуюся киберпреступлениями под видом детективного агентства. Участники группы незаконно предоставляли персональную информацию о гражданах из баз данных МВД РФ, ФСБ и операторов мобильной связи. Заказчики за денежное вознаграждение получали информацию о поездках, покупке билетов, телефонных соединениях, сведения об имуществе и другую личную информацию интересующего лица. Также группа занималась изготовлением поддельных документов, например, дипломов о высшем образовании, водительских прав, удостоверений журналистов, ветеранов боевых действий.
Стоимость услуг, по данным ведомства, варьировалась от 10 тысяч до 100 тысяч рублей. Для расчетов использовалась криптовалюта, а для вывода денег электронные кошельки, оформленные на подставных лиц.
Пресс-служба судов региона также сообщает, что остальные участники группы были осуждены в 2023 году Краснодарским гарнизонным военным судом, они получили наказания в виде лишения свободы.
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