Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье мужчину приговорили к 3,5 года за экстремизм против силовиков - РИА Новости, 09.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:11 09.06.2026
В Подмосковье мужчину приговорили к 3,5 года за экстремизм против силовиков

В Подмосковье мужчину приговорили к 3,5 года за экстремизм в отношении силовиков

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Молоток судьи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мытищинский суд приговорил мужчину к 3,5 годам колонии за призывы к экстремистской деятельности в отношении сотрудников силовых структур и за незаконное хранение оружия.
  • Пилюгин В. А. разместил в мессенджере призыв к убийствам сотрудников силовых структур.
  • В период с 2025 года до конца января 2026 года Пилюгин нашел сумку с огнестрельным оружием и боеприпасами и перенес ее в свое жилище, где они были изъяты полицией.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Мытищинский суд Московской области приговорил к 3,5 года колонии мужчину за призывы в мессенджере к экстремистской деятельности в отношении сотрудников силовых структур, а также за незаконное хранение оружия, сообщили РИА Новости в суде.
Суд признал виновным местного жителя в незаконном хранении огнестрельного оружия и в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в Интернете, а также в унижении достоинства группы лиц по признаку принадлежности к какой-либо социальной группе
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
В Петербурге шесть судов эвакуировали после сообщений о минировании
Вчера, 17:38
"Суд признал Пилюгина В.А. виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сообщили в суде.
Как было установлено в ходе следствия, 23 июля 2022 года Пилюгин разместил в мессенджере текстовую публикацию, содержащую призыв к убийствам сотрудников силовых структур.
Кроме того, в период с 2025 года до конца января 2026 года, он нашел черную сумку с огнестрельным оружием и боеприпасами к нему и перенес ее в свое жилище. Оружие и боеприпасы впоследствии были изъяты в ходе обыска сотрудниками полиции.
Кадр видео с конфликтом между двумя мужчинами в переходе метро в Москве - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
В Москве мужчина два раза ударил москвича ножом в ходе ссоры возле метро
Вчера, 17:11
 
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала