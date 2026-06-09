В Подмосковье мужчину приговорили к 3,5 года за экстремизм против силовиков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мытищинский суд приговорил мужчину к 3,5 годам колонии за призывы к экстремистской деятельности в отношении сотрудников силовых структур и за незаконное хранение оружия.
- Пилюгин В. А. разместил в мессенджере призыв к убийствам сотрудников силовых структур.
- В период с 2025 года до конца января 2026 года Пилюгин нашел сумку с огнестрельным оружием и боеприпасами и перенес ее в свое жилище, где они были изъяты полицией.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Мытищинский суд Московской области приговорил к 3,5 года колонии мужчину за призывы в мессенджере к экстремистской деятельности в отношении сотрудников силовых структур, а также за незаконное хранение оружия, сообщили РИА Новости в суде.
Суд признал виновным местного жителя в незаконном хранении огнестрельного оружия и в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в Интернете, а также в унижении достоинства группы лиц по признаку принадлежности к какой-либо социальной группе
"Суд признал Пилюгина В.А. виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сообщили в суде.
Как было установлено в ходе следствия, 23 июля 2022 года Пилюгин разместил в мессенджере текстовую публикацию, содержащую призыв к убийствам сотрудников силовых структур.
Кроме того, в период с 2025 года до конца января 2026 года, он нашел черную сумку с огнестрельным оружием и боеприпасами к нему и перенес ее в свое жилище. Оружие и боеприпасы впоследствии были изъяты в ходе обыска сотрудниками полиции.