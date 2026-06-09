Стоматолог рассказал, можно ли ставить импланты людям с сахарным диабетом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Имплантация зубов у пациентов с сахарным диабетом возможна при условии хорошей компенсации заболевания.
- При повышенном уровне сахара в крови ухудшается микроциркуляция, замедляется заживление тканей и возрастает риск инфекции, что может привести к неудаче при имплантации.
- При декомпенсированном диабете необходимо сначала нормализовать уровень сахара, а затем планировать хирургическое лечение.
ВОРОНЕЖ, 9 июн - РИА Новости, Владимир Бедняк. Импланты людям с сахарным диабетом ставить можно, только если заболевание хорошо компенсировано, сообщил РИА Новости врач-стоматолог, хирург-имплантолог, доцент, кандидат медицинских наук Игорь Кузьмин.
"Имплантация у пациентов с сахарным диабетом возможна, но только при условии, что заболевание хорошо компенсировано. Главный фактор риска здесь – не сам диагноз, а уровень контроля сахара в крови", — рассказал Игорь Кузьмин.
Врач объяснил, что при повышенном сахаре ухудшается микроциркуляция, замедляется заживление тканей, снижается активность клеток, отвечающих за образование новой кости, и возрастает риск инфекции. В таких условиях имплант может приживаться дольше или не прижиться вовсе.
"Если диабет компенсирован, имплантация обычно проходит успешно. При декомпенсированном диабете сначала нужно нормализовать уровень сахара, а уже потом планировать хирургическое лечение. Именно поэтому стоматологу важно знать не только о наличии диагноза, но и о текущем состоянии пациента", — добавил врач.
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