Рейтинг@Mail.ru
Стоматолог рассказал, можно ли ставить импланты людям с сахарным диабетом - РИА Новости, 09.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:18 09.06.2026
Стоматолог рассказал, можно ли ставить импланты людям с сахарным диабетом

Стоматолог Кузьмин: имплантация при диабете возможна при хорошем контроле сахара

© iStock.com / baonaИнструменты стоматолога
Инструменты стоматолога - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© iStock.com / baona
Инструменты стоматолога . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Имплантация зубов у пациентов с сахарным диабетом возможна при условии хорошей компенсации заболевания.
  • При повышенном уровне сахара в крови ухудшается микроциркуляция, замедляется заживление тканей и возрастает риск инфекции, что может привести к неудаче при имплантации.
  • При декомпенсированном диабете необходимо сначала нормализовать уровень сахара, а затем планировать хирургическое лечение.
ВОРОНЕЖ, 9 июн - РИА Новости, Владимир Бедняк. Импланты людям с сахарным диабетом ставить можно, только если заболевание хорошо компенсировано, сообщил РИА Новости врач-стоматолог, хирург-имплантолог, доцент, кандидат медицинских наук Игорь Кузьмин.
"Имплантация у пациентов с сахарным диабетом возможна, но только при условии, что заболевание хорошо компенсировано. Главный фактор риска здесь – не сам диагноз, а уровень контроля сахара в крови", — рассказал Игорь Кузьмин.
Лекарство в руках стоматолога - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
Стоматолог рассказал, можно ли ставить импланты пожилым людям
5 июня, 03:10
Врач объяснил, что при повышенном сахаре ухудшается микроциркуляция, замедляется заживление тканей, снижается активность клеток, отвечающих за образование новой кости, и возрастает риск инфекции. В таких условиях имплант может приживаться дольше или не прижиться вовсе.
"Если диабет компенсирован, имплантация обычно проходит успешно. При декомпенсированном диабете сначала нужно нормализовать уровень сахара, а уже потом планировать хирургическое лечение. Именно поэтому стоматологу важно знать не только о наличии диагноза, но и о текущем состоянии пациента", — добавил врач.
Врач-стоматолог во время приема пациента - РИА Новости, 1920, 31.05.2026
Стоматолог назвал самые вредные для зубов продукты
31 мая, 03:29
 
ОбществоЗдоровье - ОбществоДиабет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала