Стоматолог рассказал, можно ли ставить импланты людям с сахарным диабетом

Краткий пересказ от РИА ИИ Имплантация зубов у пациентов с сахарным диабетом возможна при условии хорошей компенсации заболевания.

При повышенном уровне сахара в крови ухудшается микроциркуляция, замедляется заживление тканей и возрастает риск инфекции, что может привести к неудаче при имплантации.

При декомпенсированном диабете необходимо сначала нормализовать уровень сахара, а затем планировать хирургическое лечение.

ВОРОНЕЖ, 9 июн - РИА Новости, Владимир Бедняк. Импланты людям с сахарным диабетом ставить можно, только если заболевание хорошо компенсировано, сообщил РИА Новости врач-стоматолог, хирург-имплантолог, доцент, кандидат медицинских наук Игорь Кузьмин.

"Имплантация у пациентов с сахарным диабетом возможна, но только при условии, что заболевание хорошо компенсировано. Главный фактор риска здесь – не сам диагноз, а уровень контроля сахара в крови", — рассказал Игорь Кузьмин.

Врач объяснил, что при повышенном сахаре ухудшается микроциркуляция, замедляется заживление тканей, снижается активность клеток, отвечающих за образование новой кости, и возрастает риск инфекции. В таких условиях имплант может приживаться дольше или не прижиться вовсе.