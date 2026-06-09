Просмотр баскетбольного матча в Нью-Йорке перерос в беспорядки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Просмотр баскетбольного матча на Манхэттене в Нью-Йорке перерос в беспорядки.
- Фанаты, преимущественно молодежь, закидали полицейских бутылками, что привело к стычкам, и сейчас полицейские в усиленной экипировке приступили к оцеплению фанатов.
НЬЮ-ЙОРК, 9 июн - РИА Новости. Просмотр баскетбольного матча на Манхэттене в Нью-Йорке перерос в беспорядки, начались стычки между фанатами и полицейскими, в силовиков летят бутылки, передает корреспондент РИА Новости.
Фанаты, преимущественно молодежь, закидали полицейских бутылками, что привело к стычкам. Сейчас полицейские в усиленной экипировке приступили к оцеплению фанатов.