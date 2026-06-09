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Просмотр баскетбольного матча в Нью-Йорке перерос в беспорядки - РИА Новости, 09.06.2026
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05:53 09.06.2026
Просмотр баскетбольного матча в Нью-Йорке перерос в беспорядки

Просмотр матча НБА на Манхэттене перерос в беспорядки и стычки с полицией

© AP Photo / Julius MotalПолиция Нью-Йорка
Полиция Нью-Йорка - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© AP Photo / Julius Motal
Полиция Нью-Йорка. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Просмотр баскетбольного матча на Манхэттене в Нью-Йорке перерос в беспорядки.
  • Фанаты, преимущественно молодежь, закидали полицейских бутылками, что привело к стычкам, и сейчас полицейские в усиленной экипировке приступили к оцеплению фанатов.
НЬЮ-ЙОРК, 9 июн - РИА Новости. Просмотр баскетбольного матча на Манхэттене в Нью-Йорке перерос в беспорядки, начались стычки между фанатами и полицейскими, в силовиков летят бутылки, передает корреспондент РИА Новости.
Фанаты, преимущественно молодежь, закидали полицейских бутылками, что привело к стычкам. Сейчас полицейские в усиленной экипировке приступили к оцеплению фанатов.
Сотрудники полиции в Нью-Йорке, США - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
В Нью-Йорке фанаты НБА атаковали полицейскую машину
05:37
 
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