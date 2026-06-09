Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 09.06.2026

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.

Карта спецоперации

О спецоперации Вооруженных сил России на Украине

Российская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.

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За прошедшие сутки российские подразделения нанесли поражение складам боеприпасов и горючего, объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, используемым ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты девять управляемых авиационных бомб, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 551 беспилотный летательный аппарат самолетного типа.