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Расчеты FPV-дронов "Севера" уничтожили миномет ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 09.06.2026
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Расчеты FPV-дронов "Севера" уничтожили миномет ВСУ в Сумской области

Бойцы «Севера» уничтожили минометный расчет ВСУ на Сумском направлении

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкУничтожение позиций ВСУ бойцами ЛНР в Харьковской области
Уничтожение позиций ВСУ бойцами ЛНР в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Уничтожение позиций ВСУ бойцами ЛНР в Харьковской области. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Военнослужащие «Севера» обнаружили позицию минометного расчета ВСУ на сумском направлении.
  • Операторы FPV-дронов уничтожили миномет противника после того, как пробили его маскировку и защиту.
КУРСК, 9 июн - РИА Новости. Военнослужащие "Севера" обнаружили и уничтожили позицию минометного расчета ВСУ на сумском направлении, сообщил РИА Новости начальник расчета БПЛА с позывным "Песок".
"В лесопосадке на сумском направлении разведчики вскрыли позицию минометного расчета противника, с которой противник наносил неизбирательные удары в направлении наших штурмовых групп, наступающих на данном участке фронта", - сообщил "Песок".
Военнослужащий отметил, что операторы FPV-дронов сначала пробили маскировку и защиту, а затем уничтожили миномет противника.
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