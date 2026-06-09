Краткий пересказ от РИА ИИ Военнослужащие «Севера» обнаружили позицию минометного расчета ВСУ на сумском направлении.

Операторы FPV-дронов уничтожили миномет противника после того, как пробили его маскировку и защиту.

КУРСК, 9 июн - РИА Новости. Военнослужащие "Севера" обнаружили и уничтожили позицию минометного расчета ВСУ на сумском направлении, сообщил РИА Новости начальник расчета БПЛА с позывным "Песок".

"В лесопосадке на сумском направлении разведчики вскрыли позицию минометного расчета противника, с которой противник наносил неизбирательные удары в направлении наших штурмовых групп, наступающих на данном участке фронта", - сообщил "Песок".