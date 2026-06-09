Расчеты ПВО "Севера" сбили более 20 ударных БПЛА ВСУ в июне

БЕЛГОРОД, 9 июн - РИА Новости. Подразделения противовоздушной обороны российской группировки войск "Север" с начала июня уничтожили более 20 ударных беспилотников самолетного типа ВСУ в Харьковской области, сообщил РИА Новости начальник огневого поражения с позывным "Карта".

Он отметил, что современное оборудование позволяет определять маршрут, тип, скорость, а также расстояние до беспилотника. Начальник огневого поражения добавил, что ликвидация воздушных целей осуществляется с применением FPV-ПВО с осколочно-фугасной боевой частью, комплексов противовоздушной обороны и мобильных огневых групп.