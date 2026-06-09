Краткий пересказ от РИА ИИ
- С начала июня подразделения ПВО российской группировки войск «Север» уничтожили более 20 ударных беспилотников ВСУ в Харьковской области.
- Боевое дежурство ведется круглосуточно, цели засекаются на подлете к государственной границе.
- Для ликвидации воздушных целей применяются FPV-ПВО с осколочно-фугасной боевой частью, комплексы ПВО и мобильные огневые группы.
БЕЛГОРОД, 9 июн - РИА Новости. Подразделения противовоздушной обороны российской группировки войск "Север" с начала июня уничтожили более 20 ударных беспилотников самолетного типа ВСУ в Харьковской области, сообщил РИА Новости начальник огневого поражения с позывным "Карта".
"Подразделениями противовоздушной обороны 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" с начала июня было уничтожено более 20 ударных беспилотников самолетного типа ВСУ в Харьковской области. Боевое дежурство ведется круглосуточно. Операторы радиолокационных станций и пункты воздушного наблюдения засекают цель еще на подлете к государственной границе", - сказал военный.
Он отметил, что современное оборудование позволяет определять маршрут, тип, скорость, а также расстояние до беспилотника. Начальник огневого поражения добавил, что ликвидация воздушных целей осуществляется с применением FPV-ПВО с осколочно-фугасной боевой частью, комплексов противовоздушной обороны и мобильных огневых групп.
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