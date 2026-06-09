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Расчеты ПВО "Севера" сбили более 20 ударных БПЛА ВСУ в июне - РИА Новости, 09.06.2026
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Расчеты ПВО "Севера" сбили более 20 ударных БПЛА ВСУ в июне

Расчеты ПВО "Севера" в Харьковской области сбили более 20 ударных БПЛА в июне

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне проведения СВО
Российский военнослужащий в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российский военнослужащий в зоне проведения СВО. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • С начала июня подразделения ПВО российской группировки войск «Север» уничтожили более 20 ударных беспилотников ВСУ в Харьковской области.
  • Боевое дежурство ведется круглосуточно, цели засекаются на подлете к государственной границе.
  • Для ликвидации воздушных целей применяются FPV-ПВО с осколочно-фугасной боевой частью, комплексы ПВО и мобильные огневые группы.
БЕЛГОРОД, 9 июн - РИА Новости. Подразделения противовоздушной обороны российской группировки войск "Север" с начала июня уничтожили более 20 ударных беспилотников самолетного типа ВСУ в Харьковской области, сообщил РИА Новости начальник огневого поражения с позывным "Карта".
"Подразделениями противовоздушной обороны 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" с начала июня было уничтожено более 20 ударных беспилотников самолетного типа ВСУ в Харьковской области. Боевое дежурство ведется круглосуточно. Операторы радиолокационных станций и пункты воздушного наблюдения засекают цель еще на подлете к государственной границе", - сказал военный.
Он отметил, что современное оборудование позволяет определять маршрут, тип, скорость, а также расстояние до беспилотника. Начальник огневого поражения добавил, что ликвидация воздушных целей осуществляется с применением FPV-ПВО с осколочно-фугасной боевой частью, комплексов противовоздушной обороны и мобильных огневых групп.
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