Краткий пересказ от РИА ИИ
- Артиллеристы «Южной» группировки российских войск уничтожают расчеты БПЛА ВСУ в Константиновке.
- Главной целью является уничтожение вражеских специалистов, управляющих БПЛА.
- Расчеты подразделения стремятся поймать момент ротации и снабжения противника для нанесения удара.
ДОНЕЦК, 9 июн - РИА Новости. Артиллеристы "Южной" группировки российских войск уничтожают расчеты "птиц Мадьяра" в Константиновке, рассказал РИА Новости заместитель командира взвода гаубичной батареи 10-го танкового полка с позывным "Артист".
По словам бойца "Южной" группировки, расчеты подразделения наносят удары по выявленным позициям ВСУ в Константиновке, где самой приоритетной целью являются вражеские расчеты БПЛА.
"Да, работают там "птицы Мадьяра", хорошо обученные. Вот они тут, на нашем направлении. Разведчики выявляют, дают координаты, мы уничтожаем", - рассказал артиллерист.
"Артист" пояснил, что уничтожить обнаруженный пункт управления БПЛА противника не представляет большой сложности, но главная задача - уничтожение вражеских специалистов.
"То есть надо поймать на ротации, когда они подвоз осуществляют. Они же там чем-то питаются, им нужны батарейки, солярка, бензин. Мы это все знаем, как идет жизненный процесс. Поэтому в это время надо выловить и уничтожить", - добавил военнослужащий.
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