Артиллеристы ВС России уничтожают расчеты "птиц Мадьяра" в Константиновке

"Да, работают там "птицы Мадьяра", хорошо обученные. Вот они тут, на нашем направлении. Разведчики выявляют, дают координаты, мы уничтожаем", - рассказал артиллерист.

"То есть надо поймать на ротации, когда они подвоз осуществляют. Они же там чем-то питаются, им нужны батарейки, солярка, бензин. Мы это все знаем, как идет жизненный процесс. Поэтому в это время надо выловить и уничтожить", - добавил военнослужащий.