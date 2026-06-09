Бойцы "Севера" уничтожили бронетранспортер M113 ВСУ в Сумской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Расчеты FPV-дронов российской группировки войск «Север» уничтожили бронетранспортер M113 ВСУ производства США в Сумской области.
- Бронетранспортер использовался ВСУ для переброски личного состава и доставки припасов.
КУРСК, 9 июн - РИА Новости. Расчеты FPV-дронов российской группировки войск "Север" уничтожили бронетранспортер M113 ВСУ производства США в Сумской области, сообщил РИА Новости командир взвода БПЛА с позывным "Аскет".
"Операторы разведывательных БПЛА обнаружили в лесном массиве замаскированный американский БТР M113... По цели отработали операторы FPV-дронов, которые серией прицельных ударов уничтожили бронетехнику противника", - сообщил агентству командир взвода с позывным "Аскет".
Он уточнил, что бронетранспортер использовался ВСУ для переброски личного состава и доставки припасов.
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