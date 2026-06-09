В Сумской области пропали без вести десятки солдат ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ В районе Храповщины Сумской области пропали без вести десятки военнослужащих 47-й и 156-й отдельных механизированных бригад ВСУ.

Украинское командование усиливает свои подразделения на данном участке фронта.

Из Харьковской области на сумской участок фронта переброшены расчеты операторов тяжелых коптеров 22-й ОМБр ВСУ.

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. В последние дни в районе Храповщины в Сумской области пропали без вести десятки военнослужащих ВСУ, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

ОМБр ", — рассказал собеседник агентства. "Некрологи украинских националистов показывают, что за последние дни в районе Храповщины пропали без вести десятки националистов из состава 47-й и 156-й ВСУ ", — рассказал собеседник агентства.

При этом, по данным источника, из-за обстановки на этом участке фронта киевское командование пытается предпринять меры по усилению подразделений.

"Анализ публикаций украинских волонтеров показал, что из Харьковской области на Сумской участок фронта переброшены расчеты операторов тяжелых коптеров 22-й ОМБр ВСУ", — добавил он.

Как подчеркивал президент Владимир Путин, армия успешно решает задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы с Сумской областью.