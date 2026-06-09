Боец "Центра" за сутки уничтожил три артустановки ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Оператор беспилотных систем группировки войск «Центр» Даниил Костин выявил и скорректировал поражение нескольких важных целей противника на днепропетровском направлении.
- В ходе воздушной разведки были обнаружены три закрытых бетонных опорных пункта ВСУ и три артиллерийские установки.
- Один из военнослужащих был представлен к государственной награде — медали Жукова.
ДОНЕЦК, 9 июн - РИА Новости. Оператор беспилотных систем группировки войск "Центр" Даниил Костин рассказал РИА Новости, что за сутки на одном из участков днепропетровского направления ему удалось выявить и скорректировать поражение нескольких важных целей противника, включая артиллерийские установки и укрепленные позиции.
По словам военнослужащего, в ходе воздушной разведки были обнаружены три закрытых бетонных опорных пункта ВСУ, а также три артиллерийские установки, по которым впоследствии было нанесено огневое поражение.
"За сутки было обнаружено три закрытых бетонных опорных пункта и три артиллерийские установки", - рассказал собеседник агентства.
Костин отметил, что успешное выполнение задачи стало результатом слаженной работы операторов беспилотников и подразделений огневого поражения, действующих на данном участке фронта.
По его словам, за достигнутые результаты один из военнослужащих был представлен к государственной награде.
"За этот подвиг был награжден медалью Жукова, государственной наградой", - сообщил оператор беспилотных систем.
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