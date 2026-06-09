Боец "Центра" за сутки уничтожил три артустановки ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ Оператор беспилотных систем группировки войск «Центр» Даниил Костин выявил и скорректировал поражение нескольких важных целей противника на днепропетровском направлении.

В ходе воздушной разведки были обнаружены три закрытых бетонных опорных пункта ВСУ и три артиллерийские установки.

Один из военнослужащих был представлен к государственной награде — медали Жукова.

ДОНЕЦК, 9 июн - РИА Новости. Оператор беспилотных систем группировки войск "Центр" Даниил Костин рассказал РИА Новости, что за сутки на одном из участков днепропетровского направления ему удалось выявить и скорректировать поражение нескольких важных целей противника, включая артиллерийские установки и укрепленные позиции.

По словам военнослужащего, в ходе воздушной разведки были обнаружены три закрытых бетонных опорных пункта ВСУ , а также три артиллерийские установки, по которым впоследствии было нанесено огневое поражение.

"За сутки было обнаружено три закрытых бетонных опорных пункта и три артиллерийские установки", - рассказал собеседник агентства.

Костин отметил, что успешное выполнение задачи стало результатом слаженной работы операторов беспилотников и подразделений огневого поражения, действующих на данном участке фронта.

По его словам, за достигнутые результаты один из военнослужащих был представлен к государственной награде.