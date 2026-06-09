Россия нанесла удары по десяти предприятиям ВПК в Киеве, заявил Небензя

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия нанесла удары по десяти предприятиям в Киеве, выпускавшим продукцию военного назначения, включая ударные беспилотники.
- Среди пораженных предприятий — «Абрис ПТ», «Специальное КБ «Спектр», АО «Завод Маяк» и «УкрСпецэкспорт».
- Российские войска также поразили три территориальных центра комплектования ВСУ в украинской столице и нанесли удары по целям в нескольких областях Украины.
ООН, 9 июн - РИА Новости. Россия нанесла удары по десяти предприятиям в Киеве, выпускавшим продукцию военного назначения, включая ударные беспилотники, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
"За последнее время в Киеве поражены 10 предприятий, выпускающих продукцию военного назначения, в том числе ударные БПЛА, среди которых: объединение "Абрис ПТ", предприятие радиоэлектронной промышленности "Специальное КБ "Спектр", АО "Завод Маяк" и государственная компания "УкрСпецэкспорт", - сказал Небензя во время заседания Совбеза ООН.
Российский дипломат отметил, что российские войска также поразили три территориальных центра комплектования ВСУ на территории украинской столицы. Россия также нанесла удары по целям в Запорожье, Днепропетровской, Харьковской, Сумской, Хмельницкой и Полтавской областях и инфраструктуре военных аэродромов в Черкасской, Ровенской, Житомирской, Кировоградской, Хмельницкой и Киевской областях, добавил Небензя.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18