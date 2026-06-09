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На Харьковском направлении бойцы создали мини-версию дрона "Баба-яга" - РИА Новости, 09.06.2026
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04:23 09.06.2026 (обновлено: 09:20 09.06.2026)
На Харьковском направлении бойцы создали мини-версию дрона "Баба-яга"

РИА Новости: бойцы ВС России создали мини-версию гексакоптера R-18 "Баба-яга"

© Министерство обороны РФМини-версия дрона "Баба-яга" (R-18), собранная российскими бойцами группы "Конторы"
Мини-версия дрона Баба-яга (R-18), собранная российскими бойцами группы Конторы - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© Министерство обороны РФ
Мини-версия дрона "Баба-яга" (R-18), собранная российскими бойцами группы "Конторы"
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бойцы группы «Конторы», работающие в составе группировки «Запад» на харьковском направлении, создали уменьшенную версию украинского гексакоптера R-18, прозванного «Баба-яга».
  • Были сделаны две версии дрона: маленькая, которая может нести около трех килограммов, и побольше — на шесть килограммов.
  • Собранный мини-гексакоптер может преодолевать расстояние порядка 15 километров и уже успешно применялся для минирования и уничтожения провизии противника.
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 9 июн - РИА Новости. Уменьшенную версию украинского гексакоптера R-18, прозванного "Баба-яга", создали бойцы группы "Конторы", работающие в составе группировки "Запад" на харьковском направлении, рассказал РИА Новости один из разработчиков с позывным 3Д.
"Возникла необходимость минировать подходы и ближний тыл противника, и мы сделали такую мини "Бабу-ягу", - сообщил боец.
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По его словам, сделали две версии такого дрона: маленькую, которая может нести около трех килограммов, и побольше - на шесть килограммов. Разработчик уточнил, что на беспилотнике предусмотрены различные виды креплений под мину 82 миллиметра, под гранатометные выстрелы, есть отдельная насадка для доставания потерянных беспилотников.
"Уже была испытана, успешно минировала, уничтожала провизию противника. Подвозы противника мы нарушали сбросами мин-ловушек", - рассказал боец.
По его словам, собранный мини-гексакоптер может преодолевать расстояние порядка 15 километров.
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