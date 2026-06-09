На Харьковском направлении бойцы создали мини-версию дрона "Баба-яга"

ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 9 июн - РИА Новости. Уменьшенную версию украинского гексакоптера R-18, прозванного "Баба-яга", создали бойцы группы "Конторы", работающие в составе группировки "Запад" на харьковском направлении, рассказал РИА Новости один из разработчиков с позывным 3Д.

По его словам, сделали две версии такого дрона: маленькую, которая может нести около трех килограммов, и побольше - на шесть килограммов. Разработчик уточнил, что на беспилотнике предусмотрены различные виды креплений под мину 82 миллиметра, под гранатометные выстрелы, есть отдельная насадка для доставания потерянных беспилотников.