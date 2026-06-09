Краткий пересказ от РИА ИИ
- Танковое подразделение под руководством лейтенанта Вадима Ударцева уничтожило пулеметный расчет, противотанковый ракетный комплекс и два танка ВСУ.
- Российские штурмовые группы заняли более выгодные рубежи без потерь среди личного состава благодаря профессионализму и грамотному управлению Ударцева.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Танковое подразделение российских Вооруженных Сил под руководством лейтенанта Вадима Ударцева уничтожило в зоне СВО пулеметный расчет, противотанковый ракетный комплекс и два танка ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.
Танковое подразделение Ударцева вело огневую поддержку наступающих российских штурмовых групп на одном из важных тактических направлений. Первым же залпом бойцам удалось уничтожить пулеметный расчет противника и противотанковый ракетный комплекс. В ответ, как рассказали в МО РФ, ВСУ выдвинули два танка.
"Под грамотным управлением лейтенанта Вадима Ударцева российские танкисты первыми обнаружили врага и уничтожили всю его технику", - говорится в сообщении.
Отмечается, что благодаря профессионализму и грамотному управлению Ударцева российские штурмовые группы заняли более выгодные рубежи без потерь среди личного состава.
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