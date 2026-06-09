Рейтинг@Mail.ru
Подразделение ВС России уничтожило два танка ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 09.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:25 09.06.2026
Подразделение ВС России уничтожило два танка ВСУ в зоне СВО

Российское подразделение уничтожило пулеметный расчет и два танка ВСУ в зоне СВО

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкТанк Т-80 военнослужащих ЛНР
Танк Т-80 военнослужащих ЛНР - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в медиабанк
Танк Т-80 военнослужащих ЛНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Танковое подразделение под руководством лейтенанта Вадима Ударцева уничтожило пулеметный расчет, противотанковый ракетный комплекс и два танка ВСУ.
  • Российские штурмовые группы заняли более выгодные рубежи без потерь среди личного состава благодаря профессионализму и грамотному управлению Ударцева.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Танковое подразделение российских Вооруженных Сил под руководством лейтенанта Вадима Ударцева уничтожило в зоне СВО пулеметный расчет, противотанковый ракетный комплекс и два танка ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.
Танковое подразделение Ударцева вело огневую поддержку наступающих российских штурмовых групп на одном из важных тактических направлений. Первым же залпом бойцам удалось уничтожить пулеметный расчет противника и противотанковый ракетный комплекс. В ответ, как рассказали в МО РФ, ВСУ выдвинули два танка.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
ВС России уничтожили редкий шведский танк в Харьковской области
7 июня, 07:40
"Под грамотным управлением лейтенанта Вадима Ударцева российские танкисты первыми обнаружили врага и уничтожили всю его технику", - говорится в сообщении.
Отмечается, что благодаря профессионализму и грамотному управлению Ударцева российские штурмовые группы заняли более выгодные рубежи без потерь среди личного состава.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала