В Театре Олега Табакова готовится к выпуску новый спектакль

МОСКВА, 9 июн – Театр Олега Табакова. Премьерные показы нового спектакля "Звездный час по местному времени" по пьесе Гора Николаева запланированы на 28 и 29 августа 2026 года.

"Звездный час по местному времени" — это история о том, как в размеренной жизни маленького провинциального городка происходит событие, всколыхнувшее сонное существование его обитателей.

И катализатором становится даже не поступок, а всего лишь необдуманно брошенная фраза главного героя Коли: "Уезжаю я…". Сказано ли это было сгоряча, от тоски или ради красного словца — уже не важно. "Эффект бабочки" срабатывает мгновенно. Одно слабое дуновение рождает торнадо местного масштаба: слух разносится, обрастая невероятными подробностями, и вот уже привычная жизнь соседей, приятелей и случайных знакомых идет по совершенно другому сценарию.

"Ситуация, в которой оказывается наш главный герой Коля — это анекдот, когда из мухи сделали слона. И дальше вот этот "снежный ком" растет-растет, и главный герой оказывается втянут в ситуацию, которую сам выдумал, но теперь не знает, как из нее выпутаться, потому что местные жители ему этого не простят. Они уверовали в то, что он решился уехать, он в одночасье сделал их счастливыми, осуществив мечту каждого", — рассказывает режиссер спектакля Владислав Миллер.

"Звездный час по местному времени" — это второе прочтение одноименной пьесы Гора Николаева в Театре Олега Табакова. Первая постановка 1992 года стала дебютной режиссерской работой Владимира Машкова. Спустя 34 года ностальгическая ретрокомедия возвращается на подмостки Театра Олега Табакова уже в версии Владислава Миллера, для которого спектакль также стал дебютной работой в качестве режиссера.

Миллер выстраивает гротескный, почти кинематографически живой ритм: герои врываются, рыдают, шепчутся, декламируют стихи, собирают чемоданы и делят имущество еще не уехавшего главного героя.

Но за абсурдностью ситуации неожиданно проступает другая, горестная оптика. Реплика главного героя, не имевшая под собой реальной силы, высвечивает главную трагедию: Коля оказывается "лишним человеком". Он настолько незаметен и не нужен здесь "по местному времени", что окружающим проще поверить в его отъезд, чем в его присутствие. Эта тихая жизнь взрывается созданной им же легендой, и остановить это сельское цунами уже невозможно.

Премьерные показы пройдут на Исторической сцене Театра Олега Табакова по адресу: улица Чаплыгина, 1а.