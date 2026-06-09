Скудра и Корешков вошли в тренерский штаб Жамнова в "Спартаке"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Петерис Скудра и Евгений Корешков вошли в тренерский штаб московского «Спартака».
- Евгений Перов, Сергей Климкович, Хассан Саид и Энтони Мур продолжат работу в тренерском штабе Алексея Жамнова.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Латвиец Петерис Скудра и Евгений Корешков вошли в тренерский штаб московского "Спартака", сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Клуб отмечает, что Евгений Перов и Сергей Климкович, а также специалисты по физической подготовке Хассан Саид и Энтони Мур продолжат работу в тренерском штабе Алексея Жамнова.
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