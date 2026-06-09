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Скудра и Корешков вошли в тренерский штаб Жамнова в "Спартаке" - РИА Новости Спорт, 09.06.2026
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Хоккей
 
17:48 09.06.2026
Скудра и Корешков вошли в тренерский штаб Жамнова в "Спартаке"

Скудра и Корешков вошли в тренерский штаб Жамнова в хоккейном "Спартаке"

© РИА Новости / Григорий Соколов | Перейти в медиабанкПетерис Скудра
Петерис Скудра - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Григорий Соколов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Петерис Скудра и Евгений Корешков вошли в тренерский штаб московского «Спартака».
  • Евгений Перов, Сергей Климкович, Хассан Саид и Энтони Мур продолжат работу в тренерском штабе Алексея Жамнова.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Латвиец Петерис Скудра и Евгений Корешков вошли в тренерский штаб московского "Спартака", сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Клуб отмечает, что Евгений Перов и Сергей Климкович, а также специалисты по физической подготовке Хассан Саид и Энтони Мур продолжат работу в тренерском штабе Алексея Жамнова.
Скудре 53 года, он возглавлял в КХЛ нижегородское "Торпедо", челябинский "Трактор" и рижское "Динамо".
Корешков работал главным тренером астанинского "Барыса", в прошедшем сезоне возглавлял "Трактор". Также 56-летний специалист ранее работал в системе магнитогорского "Металлурга", в тренерском штабе ЦСКА и петербургского СКА.
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ХоккейКХЛ 2025-2026ТракторАлексей ЖамновПетерис СкудраЕвгений КорешковХК Спартак (Москва)
 
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