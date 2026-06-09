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Слуцкий предложил отменить штраф за забытые водительские права - РИА Новости, 09.06.2026
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11:17 09.06.2026
Слуцкий предложил отменить штраф за забытые водительские права

Слуцкий предложил отменить штрафы за отсутствие водительских прав и страховки

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЛеонид Слуцкий
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил отменить штрафы за отсутствие при себе водительских прав, свидетельства о регистрации авто и страховки.
  • Сотрудник ГИБДД должен будет подтвердить наличие документов и действующей страховки в электронной базе.
  • По мнению Слуцкого, реализация инициативы позволит снизить необоснованную административную нагрузку на добросовестных водителей и повысить доверие граждан к правоохранительной системе.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил отменить штрафы за отсутствие при себе водительских прав, свидетельства о регистрации авто и страховки в том случае, если сотрудник ГИБДД сможет подтвердить их наличие через электронную базу.
Соответствующее обращение на имя министра внутренних дел России Владимира Колокольцева имеется в распоряжении РИА Новости.
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"В целях снижения необоснованной нагрузки на граждан целесообразно исключить административную ответственность по частям 1 и 2 статьи 12.3 КоАП РФ за отсутствие при себе водительского удостоверения, свидетельства о регистрации транспортного средства и страхового полиса", - сказано в документе.
При этом сотрудник Госавтоинспекции должен подтвердить с использованием информационных систем факт наличия у водителя прав, регистрационных документов на авто и действующей страховки.
В обращении отмечается, что в настоящее время отсутствие при себе документов при условии, что они у водителя имеются, не создает реальной угрозы безопасности дорожного движения, поскольку данные о водителе и страховом полисе сотрудник ГАИ может проверить по электронным базам.
При этом установленный штраф в размере 500 рублей для таких случаев носит избыточный характер и несоразмерен незначительной степени общественной опасности данного деяния, подчеркнул парламентарий.
По мнению Слуцкого, реализация инициативы позволит снизить необоснованную административную нагрузку на добросовестных водителей, исключить коррупционные риски при формальной проверке документов, сократить количество дел об административных правонарушениях и повысить доверие граждан к правоохранительной системе.
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