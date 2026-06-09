Слуцкий предложил отменить штраф за забытые водительские права

Краткий пересказ от РИА ИИ Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил отменить штрафы за отсутствие при себе водительских прав, свидетельства о регистрации авто и страховки.

Сотрудник ГИБДД должен будет подтвердить наличие документов и действующей страховки в электронной базе.

По мнению Слуцкого, реализация инициативы позволит снизить необоснованную административную нагрузку на добросовестных водителей и повысить доверие граждан к правоохранительной системе.

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил отменить штрафы за отсутствие при себе водительских прав, свидетельства о регистрации авто и страховки в том случае, если сотрудник ГИБДД сможет подтвердить их наличие через электронную базу.

Соответствующее обращение на имя министра внутренних дел России Владимира Колокольцева имеется в распоряжении РИА Новости.

"В целях снижения необоснованной нагрузки на граждан целесообразно исключить административную ответственность по частям 1 и 2 статьи 12.3 КоАП РФ за отсутствие при себе водительского удостоверения, свидетельства о регистрации транспортного средства и страхового полиса", - сказано в документе.

При этом сотрудник Госавтоинспекции должен подтвердить с использованием информационных систем факт наличия у водителя прав, регистрационных документов на авто и действующей страховки.

В обращении отмечается, что в настоящее время отсутствие при себе документов при условии, что они у водителя имеются, не создает реальной угрозы безопасности дорожного движения, поскольку данные о водителе и страховом полисе сотрудник ГАИ может проверить по электронным базам.

При этом установленный штраф в размере 500 рублей для таких случаев носит избыточный характер и несоразмерен незначительной степени общественной опасности данного деяния, подчеркнул парламентарий.