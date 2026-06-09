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Бригады скорой помощи дежурят у места возгорания в Дагестане - РИА Новости, 09.06.2026
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20:43 09.06.2026 (обновлено: 20:46 09.06.2026)
Бригады скорой помощи дежурят у места возгорания в Дагестане

Бригады скорой помощи дежурят у места возгорания в Кизилюртовском районе

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Кизилюртовском районе произошло возгорание на магистральном газопроводе после трех взрывов.
  • Бригады скорой помощи дежурят у места возгорания.
  • Информации о пострадавших нет.
МАХАЧКАЛА, 9 июн - РИА Новости. Бригады скорой помощи дежурят у места возгорания в Кизилюртовском районе, на данный момент информации о пострадавших нет, сообщает минздрав Дагестана.
Как сообщили ранее во вторник в региональном ГУМЧС РФ, три взрыва предварительно произошло на магистральном газопроводе в Кизилюрте.
"Бригады скорой медицинской помощи Дагестанского центра медицины катастроф дежурят у места возгорания в Кизилюртовском районе. На данный момент информации о пострадавших нет. Медицинские работники в состоянии готовности экстренному оказанию помощи", - сообщается в Telegram-канале ведомства.
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