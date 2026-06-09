Бригады скорой помощи дежурят у места возгорания в Дагестане

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Кизилюртовском районе произошло возгорание на магистральном газопроводе после трех взрывов.
- Бригады скорой помощи дежурят у места возгорания.
- Информации о пострадавших нет.
МАХАЧКАЛА, 9 июн - РИА Новости. Бригады скорой помощи дежурят у места возгорания в Кизилюртовском районе, на данный момент информации о пострадавших нет, сообщает минздрав Дагестана.
"Бригады скорой медицинской помощи Дагестанского центра медицины катастроф дежурят у места возгорания в Кизилюртовском районе. На данный момент информации о пострадавших нет. Медицинские работники в состоянии готовности экстренному оказанию помощи", - сообщается в Telegram-канале ведомства.