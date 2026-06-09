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"Титан" и Билайн Big Data & AI внедрили ИИ-систему ж/д логистики в Омске - РИА Новости, 09.06.2026
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16:20 09.06.2026

"Титан" и Билайн Big Data & AI внедрили ИИ-систему ж/д логистики в Омске

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкВагоны с углем в приемочном пункте угля сортировочной станции
Вагоны с углем в приемочном пункте угля сортировочной станции - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Вагоны с углем в приемочном пункте угля сортировочной станции
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. ГК "Титан" совместно с Билайн Big Data & AI, командой, разрабатывающей решения на основе больших данных и искусственного интеллекта, внедрила систему видеоаналитики на базе ИИ для управления железнодорожной инфраструктурой на промышленной площадке Группы в Омске, сообщает пресс-служба оператора.

Проект реализован в рамках программы цифровизации индустриального парка "Флагман" и формирования единого цифрового контура транспортной логистики предприятия.

Система в режиме реального времени фиксирует движение вагонов и железнодорожных составов на территории предприятия, автоматически распознает номера вагонов с точностью от 95%, определяет направление движения и формирует цифровую историю перемещения подвижного состава по промышленной площадке. Время отклика системы составляет до двух секунд.

Производственная площадка ГК "Титан" в Омске включает около 30 километров железнодорожных путей и обеспечивает обслуживание входящих поставок сырья и отгрузки готовой продукции. В этих условиях особое значение имеют оперативный контроль транспортных операций, достоверный учет перемещения вагонов и своевременное получение данных для принятия управленческих решений.

Новая система позволяет автоматизировать учет движения вагонов, снизить объем ручных операций более чем на 90% и сократить время поиска информации по вагону с нескольких часов до 1–5 минут.

Для реализации проекта специалисты Билайна разработали систему компьютерного зрения, интегрированную в инфраструктуру железнодорожных контрольно-пропускных пунктов предприятия. Комплекс камер и алгоритмов видеоаналитики автоматически фиксирует прохождение составов, распознает номера вагонов и формирует структурированные данные для последующего анализа и управления логистическими процессами.

Вся информация регистрируется на специализированной цифровой платформе, где для каждого состава сохраняются сведения о прохождении контрольных точек, фотографии и данные по вагонам. В случаях, когда автоматическое распознавание номера затруднено, информация передается оператору для оперативной проверки и уточнения данных.

Система работает круглосуточно в изолированном локальном контуре без подключения к интернету, что важно для непрерывности производственной логистики и защиты данных.

В настоящее время система функционирует на части железнодорожной инфраструктуры предприятия и уже используется для анализа движения составов и транспортных потоков. Следующим этапом проекта станет масштабирование решения еще на 11 контрольных точек, а также расширение цифрового мониторинга на автомобильную логистику, складскую инфраструктуру и отдельные производственные объекты предприятия.
"Для промышленной площадки такого масштаба цифровизация логистики становится необходимым условием эффективного управления инфраструктурой. Внедрение видеоаналитики позволило создать единую систему контроля движения вагонов и повысить прозрачность логистических процессов. Сегодня мы можем оперативно отслеживать историю перемещения составов по территории предприятия, быстрее разбирать спорные ситуации и получать данные для дальнейшего развития транспортной инфраструктуры и производственной логистики", — отметил заместитель генерального директора по логистике ГК "Титан" Олег Эсмонт.

Директор по искусственному интеллекту и цифровым продуктам Билайна Константин Романов указал, что этот проект рассматривали не как локальную систему контроля, а как элемент цифровой инфраструктуры промышленной логистики.

"Видеоаналитика фиксирует перемещение составов, собирает данные в единую систему и дает возможность быстрее принимать решения: планировать загрузку путей, видеть узкие места и точнее координировать производственные процессы. Такие решения должны стать частью базовой цифровой инфраструктуры промышленных площадок и в дальнейшем масштабироваться на другие предприятия", — приводит пресс-служба слова Романова.

Билайн Big Data & AI — Билайн Большие данные и ИИ
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