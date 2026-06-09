"Титан" и Билайн Big Data & AI внедрили ИИ-систему ж/д логистики в Омске

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. ГК "Титан" совместно с Билайн Big Data & AI, командой, разрабатывающей решения на основе больших данных и искусственного интеллекта, внедрила систему видеоаналитики на базе ИИ для управления железнодорожной инфраструктурой на промышленной площадке Группы в Омске, сообщает пресс-служба оператора.



Проект реализован в рамках программы цифровизации индустриального парка "Флагман" и формирования единого цифрового контура транспортной логистики предприятия.



Система в режиме реального времени фиксирует движение вагонов и железнодорожных составов на территории предприятия, автоматически распознает номера вагонов с точностью от 95%, определяет направление движения и формирует цифровую историю перемещения подвижного состава по промышленной площадке. Время отклика системы составляет до двух секунд.



Производственная площадка ГК "Титан" в Омске включает около 30 километров железнодорожных путей и обеспечивает обслуживание входящих поставок сырья и отгрузки готовой продукции. В этих условиях особое значение имеют оперативный контроль транспортных операций, достоверный учет перемещения вагонов и своевременное получение данных для принятия управленческих решений.



Новая система позволяет автоматизировать учет движения вагонов, снизить объем ручных операций более чем на 90% и сократить время поиска информации по вагону с нескольких часов до 1–5 минут.



Для реализации проекта специалисты Билайна разработали систему компьютерного зрения, интегрированную в инфраструктуру железнодорожных контрольно-пропускных пунктов предприятия. Комплекс камер и алгоритмов видеоаналитики автоматически фиксирует прохождение составов, распознает номера вагонов и формирует структурированные данные для последующего анализа и управления логистическими процессами.



Вся информация регистрируется на специализированной цифровой платформе, где для каждого состава сохраняются сведения о прохождении контрольных точек, фотографии и данные по вагонам. В случаях, когда автоматическое распознавание номера затруднено, информация передается оператору для оперативной проверки и уточнения данных.



Система работает круглосуточно в изолированном локальном контуре без подключения к интернету, что важно для непрерывности производственной логистики и защиты данных.



В настоящее время система функционирует на части железнодорожной инфраструктуры предприятия и уже используется для анализа движения составов и транспортных потоков. Следующим этапом проекта станет масштабирование решения еще на 11 контрольных точек, а также расширение цифрового мониторинга на автомобильную логистику, складскую инфраструктуру и отдельные производственные объекты предприятия.