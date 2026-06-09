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Минпросвещения не планирует менять срок обучения в школе - РИА Новости, 09.06.2026
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02:09 09.06.2026 (обновлено: 10:05 09.06.2026)
Минпросвещения не планирует менять срок обучения в школе

Минпросвещения не планирует сокращать или увеличивать срок обучения в школах

© РИА Новости / Екатерина Лызлова | Перейти в медиабанкУрок в школе
Урок в школе - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Минпросвещения России не планирует менять срок обучения в школах.
  • Одиннадцатилетнее образование считается оптимальным вариантом, и министерство хочет продолжать донастраивать систему в рамках установленных 11 лет.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Минпросвещения России не планирует сокращать или увеличивать срок обучения в школах, потому что одиннадцатилетнее образование - это оптимальный вариант, заявил в интервью РИА Новости замглавы ведомства Владимир Желонкин.
"У Министерства просвещения на сегодняшний день позиция, что 11 лет - это выбранный оптимальный вариант. Соответственно, пока никаких идей сокращать или увеличивать количество лет обучения нет", - сказал Желонкин.
Он отметил, что министерство хочет продолжать донастраивать систему образования и федеральные государственные стандарты в рамках установленных 11 лет.
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