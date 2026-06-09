Минпросвещения не планирует менять срок обучения в школе

Краткий пересказ от РИА ИИ Минпросвещения России не планирует менять срок обучения в школах.

Одиннадцатилетнее образование считается оптимальным вариантом, и министерство хочет продолжать донастраивать систему в рамках установленных 11 лет.

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Минпросвещения России не планирует сокращать или увеличивать срок обучения в школах, потому что одиннадцатилетнее образование - это оптимальный вариант, заявил в интервью РИА Новости замглавы ведомства Владимир Желонкин.

"У Министерства просвещения на сегодняшний день позиция, что 11 лет - это выбранный оптимальный вариант. Соответственно, пока никаких идей сокращать или увеличивать количество лет обучения нет", - сказал Желонкин.