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Более 70 жительниц Севастополя обучились навыкам ведения бизнеса - РИА Новости, 09.06.2026
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Твой бизнес
 
14:07 09.06.2026
Более 70 жительниц Севастополя обучились навыкам ведения бизнеса

Свыше 70 жительниц Севастополя обучились на федпроекте "Мама-предприниматель"

© iStock.com / milan2099Девушка за компьютером
Девушка за компьютером - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© iStock.com / milan2099
Девушка за компьютером
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. За четыре года обучение в рамках федеральной грантовой программы "Мама-предприниматель" в Севастополе прошли более 70 участниц, сообщает пресс-служба городского центра "Мой бизнес".
В 2026 году конкурс традиционно состоится. С 27 по 31 июля пройдет региональный этап, условия которого изменились: подать заявку смогут не только начинающие, но и мамы, чей бизнес зарегистрирован не более трех лет.
В пресс-службе указали, что в Севастополе запущена еще одна программа. Она подходит для ветеранов СВО, признанных безработными. Участники могут получить до 350 тысяч рублей на открытие дела по социальному контракту по упрощенной схеме — без оценки доходов семьи. В прошлом году этот путь прошли уже более 30 человек
С начала 2026 года севастопольский центр "Мой бизнес" оказал более 1,5 тысячи информационно-консультационных услуг, а на поддержку безработных, желающих открыть свое дело, из регионального бюджета выделено более 12 миллионов рублей.
 
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