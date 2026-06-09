Более 70 жительниц Севастополя обучились навыкам ведения бизнеса

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. За четыре года обучение в рамках федеральной грантовой программы "Мама-предприниматель" в Севастополе прошли более 70 участниц, сообщает пресс-служба городского центра "Мой бизнес".

В 2026 году конкурс традиционно состоится. С 27 по 31 июля пройдет региональный этап, условия которого изменились: подать заявку смогут не только начинающие, но и мамы, чей бизнес зарегистрирован не более трех лет.

В пресс-службе указали, что в Севастополе запущена еще одна программа. Она подходит для ветеранов СВО, признанных безработными. Участники могут получить до 350 тысяч рублей на открытие дела по социальному контракту по упрощенной схеме — без оценки доходов семьи. В прошлом году этот путь прошли уже более 30 человек