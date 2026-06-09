В небе над Севастополем сбили 31 беспилотник ВСУ за сутки

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости. Восемь воздушных атак ВСУ на Севастополь отражено за последние сутки, сбит 31 БПЛА, пострадавших нет, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

По его словам, в разных районах города спасательная служба фиксировала падения обломков БПЛА, есть точечные сообщения о повреждениях домов и автомобилей.