В небе над Севастополем сбили 31 беспилотник ВСУ за сутки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- За последние сутки в Севастополе отразили восемь воздушных атак ВСУ.
- Сбит 31 БПЛА, есть сообщения о повреждениях домов и автомобилей.
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости. Восемь воздушных атак ВСУ на Севастополь отражено за последние сутки, сбит 31 БПЛА, пострадавших нет, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Наши военные, авиация, силы ПВО и мобильные огневые группы за последние сутки отразили восемь атак ВСУ. Сбит 31 БПЛА, в том числе над акваторией. Люди не пострадали", - написал Развожаев в своем канале на платформе "Макс".
По его словам, в разных районах города спасательная служба фиксировала падения обломков БПЛА, есть точечные сообщения о повреждениях домов и автомобилей.
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