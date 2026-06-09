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В небе над Севастополем сбили 31 беспилотник ВСУ за сутки - РИА Новости, 09.06.2026
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09:45 09.06.2026 (обновлено: 09:48 09.06.2026)
В небе над Севастополем сбили 31 беспилотник ВСУ за сутки

Развожаев сообщил об отражении 8 воздушных атак на Севастополь за сутки

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкГород-герой Севастополь
Город-герой Севастополь - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • За последние сутки в Севастополе отразили восемь воздушных атак ВСУ.
  • Сбит 31 БПЛА, есть сообщения о повреждениях домов и автомобилей.
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости. Восемь воздушных атак ВСУ на Севастополь отражено за последние сутки, сбит 31 БПЛА, пострадавших нет, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Наши военные, авиация, силы ПВО и мобильные огневые группы за последние сутки отразили восемь атак ВСУ. Сбит 31 БПЛА, в том числе над акваторией. Люди не пострадали", - написал Развожаев в своем канале на платформе "Макс".
По его словам, в разных районах города спасательная служба фиксировала падения обломков БПЛА, есть точечные сообщения о повреждениях домов и автомобилей.
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