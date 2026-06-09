Развожаев сообщил об отражении атаки ВСУ на Севастополь

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО.
- В городе также работают мобильные огневые группы, военные уничтожают вражеские БПЛА различными средствами.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Военные отражают атаку ВСУ на Севастополь, работает ПВО, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО", - написал Развожаев в канале на платформе "Макс".
Он отметил, что в городе также работают мобильные огневые группы, военные уничтожают вражеские БПЛА различными средствами, в том числе из стрелкового оружия.
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