Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Севастополе военные отражают атаку ВСУ.
- Работают ПВО и мобильные огневые группы, ведется уничтожение вражеских БПЛА.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Военные в Севастополе отражают атаку ВСУ, работает ПВО, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"Уважаемые севастопольцы! В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работают ПВО и мобильные огневые группы... Наши военные ведут работу по уничтожению вражеских БПЛА из различных средств поражения, в том числе и из стрелкового оружия", - написал Развожаев в Telegram-канале.
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