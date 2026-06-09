Сборная Австрии на ЧМ-2026: состав, расписание, прогноз

Сборная Австрии выступит на чемпионате мира по футболу , который пройдет в Канаде, США и Мексике с 11 июня по 19 июля. Про расписание матчей и шансы сборной на ЧМ-2026 — в материале РИА Новости.

Конфедерация УЕФА Тренер Ральф Рангник Ключевой игрок Марко Арнаутович, нападающий Группа Группа J (с Аргентиной, Алжиром, Иорданией) Стадия квалификации 1-е место в группе H отбора УЕФА Ожидания Выход в плей-офф (1/16), потенциал до 1/8-1/4 финала

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Как сборная Австрии отобралась на ЧМ 2026

Хозяевам Евро-2008 очень повезло с жеребьевкой группы отборочного турнира : им в соперники достались Босния и Герцеговина, Румыния, Кипр и Сан-Марино. И австрийцы уверенно заняли первое место, впервые с 1998-го пробившись на мировое первенство. В десяти матчах будущий участник ЧМ-2026 потерпел всего одного поражение и пропустил четыре мяча при 22 забитых (не в последнюю очередь благодаря матчам с футбольными "карликами").

Соперник Счёт Дата Поле Румыния 2:1 (победа) 07.06.2025 Дома Сан-Марино 4:0 (победа) 10.06.2025 В гостях Кипр 1:0 (победа) 06.09.2025 Дома Босния и Герцеговина 2:1 (победа) 09.09.2025 В гостях Сан-Марино 10:0 (победа) 09.10.2025 Дома Румыния 0:1 (поражение) 12.10.2025 В гостях Кипр 2:0 (победа) 15.11.2025 В гостях Босния и Герцеговина 1:1 (ничья) 18.11.2025 Дома

В настоящий момент сборная Австрии занимает 24 место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Ее наивысшим достижением остается третье место на мировом первенстве 1954 года и выход в полуфинал ЧМ-1934.

Что касается турнира 1998 года во Франции, то тогда австрийцы сыграли вничью с Камеруном и проиграли Италии и Чили, что не позволило европейской команде выйти в плей-офф.

Состав сборной Австрии на ЧМ 2026

© Фотография из соцсетей Давид Алаба © Фотография из соцсетей Давид Алаба

Во-первых, поражает количество представителей Бундеслиги в заявке австрийцев.

Во-вторых, расстраивает отсутствие одного из лидеров национальной команды, представляющего "Лейпциг" Кристофа Баумгартнера, который травмировался за несколько дней до старта турнира. Во время разминки перед товарищеской встречей с Тунисом футболист почувствовал боль в мышце правого бедра, и после обследования врачи не разрешили полузащитнику сыграть на мундиале.

Позиция Игрок Клуб (2025/26) ВР Патрик Пенц Брондбю (Дания) ВР Александр Шлагер Ред Булл Зальцбург ВР Флориан Вигеле Виктория Пльзень (Чехия) ЗЩ Давид Алаба (капитан) Реал Мадрид ЗЩ Кевин Дансо Тоттенхэм Хотспур ЗЩ Давид Аффенгрубер Эльче ЗЩ Марко Фридль Вердер ЗЩ Филипп Линхарт Фрайбург ЗЩ Филипп Мвене Майнц ЗЩ Стефан Пош Майнц ЗЩ Александер Прасс Хоффенхайм ЗЩ Михаэль Свобода Венеция ПЗ Марсель Забитцер Боруссия Дортмунд ПЗ Конрад Лаймер Бавария ПЗ Ксавер Шлагер РБ Лейпциг ПЗ Николас Зайвальд РБ Лейпциг ПЗ Романо Шмид Вердер ПЗ Карни Чуквуэмека Боруссия Дортмунд ПЗ Патрик Виммер Вольфсбург ПЗ Пауль Ваннер ПСВ ПЗ Флориан Гриллич Брага ПЗ Алессандро Шёпф Вольфсберг НП Марко Арнаутович Црвена Звезда (Сербия) НП Михаэль Грегорич Аугсбург НП Саша Калайджич ЛАСК

Расписание матчей сборной Австрии

Дата Соперник Время (МСК) Город / Стадион Тур 17.06.2026 Австрия - Иордания 07:00* Санта-Клара, "Ливайс" 1-й тур 22.06.2026 Аргентина - Австрия 20:00 Арлингтон, "Эй-ти-энд-ти" 2-й тур 28.06.2026 Алжир - Австрия 05:00* Канзас-Сити, "Эрроухед" 3-й тур

* По официальному календарю FIFA первые матчи группы J проходят 16-27 июня по местному времени; в пересчёте на МСК часть игр приходится на ночь/раннее утро следующих суток (17, 22 и 28 июня). Время МСК может уточняться FIFA.

Тренер сборной Австрии

Имя Ральф Рангник Дата рождения 29 июня 1958, Бакнанг (Германия) Гражданство Германия У руля сборной Австрии С 1 июня 2022 года Прежние клубы "РБ Лейпциг", "Шальке", "Хоффенхайм", "Манчестер Юнайтед" Тактический стиль Высокий прессинг (gegenpressing), схема 4-2-2-2 Достижение с Австрией Выход на ЧМ-2026 впервые с 1998 года

Ральф Рангник — старый знакомый болельщиков "Локомотива". В июле 2021 года он был назначен руководителем по спорту и развитию московского клуба. От немца ждали разработки грандиозного проекта, который пошумит как на внутренней арене, так и в Европе.

Но не тут-то было. Уже в конце года Рангник покинул РПЛ и стал временным главным тренером терпящего бедствие "Манчестер Юнайтед", которым руководил до конца сезона-2021/22. С приходом нового тренера английскому гранду стало еще хуже, и "красные дьяволы" отказались от дальнейшего сотрудничества. После чего именитый специалист, в разные годы работавший на родине с "Лейпцигом", "Шальке", "Штутгартом", "Хоффенхаймом" и "Ганновером", оказался в сборной Австрии.

Дела пошли в гору: на Евро-2024 его "Вундертим" (нем. Wunderteam — "Чудо-команда" прим.ред.) смогла пробиться в плей-офф, где вылетела в 1/8 финала, уступив туркам, а теперь готовится к долгожданной поездке на мундиаль. Кстати, Рангник настолько проникся работой с австрийцами, что два года назад отказался возглавить "Баварию". Даже при условии совмещения работы в клубе и национальной команде.

« "Всем сердцем предан сборной Австрии и получаю огромное удовольствие от этого, — объяснил специалист. — Да, я планирую продолжать выбранный нами путь. Хочу подчеркнуть, что это не отказ "Баварии", а решение в пользу моей команды и наших общих целей".

Главная звезда сборной Австрии — Марко Арнаутович

Имя Марко Арнаутович Позиция Нападающий (центральный) Возраст 37 лет (род. 19.04.1989, Вена) Клуб (2025/26) Црвена Звезда (Сербия) Голы за сборную 47 (рекорд Австрии) Матчи за сборную 130+ (рекорд Австрии) Голы в отборе ЧМ-2026 8 (лучший бомбардир команды в отборе)

Состав австрийцев уже давно не пестрит громкими именами. Сейчас там выделяется Марсель Забитцер из дортмундской "Боруссии" и, конечно, Давид Алаба — многократный победитель Лиги чемпионов, который покидает мадридский "Реал" после пяти лет в составе "королевского клуба".

Помимо этого, нельзя не отметить капитана команды — Марко Арнаутовича из сербской "Црвены Звезды". Он является рекордсменом сборной Австрии по количеству проведенных матчей и лучшим бомбардиром в истории национальной команды. За свою карьеру форвард, помимо "Црвены", поиграл в нидерландском "Твенте", немецком "Вердере", английских "Сток Сити" и "Вест Хэме", а также в китайском "Шанхай Порте" и итальянских "Болонье" и "Интере". К слову, с последним Марко становился победителем Лиги чемпионов.

Карьера Арнаутовича близится к завершению, так что ЧМ-2026 может стать для нападающего последним крупным международным турниром. Лишний повод и индивидуальные показатели улучшить, и помочь австрийцам стать открытием турнира — благо, что новый формат позволяет помечтать не только о выходе в плей-офф, но и о более поздних стадиях мундиаля.

« "Не могу поверить: мы сделали это! Я 18 лет стремился попасть на чемпионат мира. Наконец, на закате моей карьеры, мы этого добились. Не могу дождаться начала".

Тактический портрет: как играет сборная Австрии

Тут сразу вспоминаем философию главного тренера, который привык к стремительным атакам (схема 4-2-2-2), а в случае потери мяча вся команда приступает к мощному прессингу, запирая оппонентов на чужой половине поля и не давая перейти в нападение.

Прогноз на турнир

Не сомневаемся в победе австрийцев над командой Иордании, а вот от действующих чемпионов мира аргентинцев и Лионеля Месси парни Рангника по логике должны серьезно получить. Соответственно, в третьем заключительном туре группы J Австрия должна будет оспорить путевку в плей-офф с алжирцами. В случае выхода в 1/16 финала европейцы уже выполнят задачу максимум — тем более, что в плей-офф все сразу закончится, ведь Австрия может попасть на победителя квартета Н, где играет сборная Испании.