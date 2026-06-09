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Латвийца переизбрали на пост главы Международной федерации санного спорта - РИА Новости Спорт, 09.06.2026
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19:26 09.06.2026 (обновлено: 19:36 09.06.2026)
Латвийца переизбрали на пост главы Международной федерации санного спорта

Фогелиса переизбрали на пост президента Международной федерации санного спорта

© Пресс-служба Международной федерации санного спортаЭйнерс Фогелис
Эйнерс Фогелис - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© Пресс-служба Международной федерации санного спорта
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Эйнарс Фогелис продолжит работу на посту президента Международной федерации санного спорта (FIL).
  • Эйнарса Фогелиса переизбрали на четырехлетний срок.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Латвиец Эйнарс Фогелис продолжит работу на посту президента Международной федерации санного спорта (FIL), сообщается на сайте организации.
Он был переизбран во вторник на конгрессе FIL на четырехлетний срок.
Фогелис возглавляет FIL с 2020 года. До этого он был генеральным секретарем организации с 1998 года.
Российские спортсмены с 2022 года не допускаются до международных соревнований FIL. До отбора на Олимпиаду 2026 года были допущены шесть российских саночников. Дарья Олесик и Павел Репилов выступили на Играх.
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