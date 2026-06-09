ЕК включила патриарха Кирилла в проект антироссийских санкций, сообщили СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Еврокомиссия включила патриарха Московского и всея Руси Кирилла в предлагаемый список персональных санкций против России.
- Урсула фон дер Ляйен во вторник представила предложения по 21-му пакету антироссийских санкций.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Еврокомиссия включила патриарха Московского и всея Руси Кирилла в предлагаемый список персональных санкций против России, сообщает телеканал Euronews со ссылкой на трех дипломатов.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во вторник представила предложения по 21-му пакету санкций ЕС против РФ.
"Патриарх Кирилл, глава русской православной церкви, находится среди множества имен, включенных в последнее предложение по санкциям ЕС против России", - говорится в публикации на сайте телеканала со ссылкой на трех осведомленных дипломатов.
Отмечается, что ЕС снова попытается наложить санкции на патриарха после того, как схожее решение было заблокировано Венгрией в 2022 году.
"Тем не менее... остается неясным, все ли 27 стран поддержат добавление его имени в черный список. В переговорах, которые требуют единодушного одобрения, нередко случается так, что определенные имена убирают, чтобы обеспечить консенсус", - отмечает Euronews.
Ранее агентство Рейтер передавало, что ЕС намерен предложить включить 170 физических и юридических лиц, включая 90 банков, в новый пакет санкций против РФ. По словам главы дипломатии ЕС Каи Каллас, список новых антироссийских персональных санкций будет крупнейшим за последние два года.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.