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ЕК включила патриарха Кирилла в проект антироссийских санкций, сообщили СМИ - РИА Новости, 09.06.2026
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19:59 09.06.2026 (обновлено: 21:01 09.06.2026)
ЕК включила патриарха Кирилла в проект антироссийских санкций, сообщили СМИ

Euronews: ЕК включила патриарха Кирилла в проект нового списка санкций против РФ

© РИА Новости / Кристина Соловьёва | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Кристина Соловьёва
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Еврокомиссия включила патриарха Московского и всея Руси Кирилла в предлагаемый список персональных санкций против России.
  • Урсула фон дер Ляйен во вторник представила предложения по 21-му пакету антироссийских санкций.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Еврокомиссия включила патриарха Московского и всея Руси Кирилла в предлагаемый список персональных санкций против России, сообщает телеканал Euronews со ссылкой на трех дипломатов.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во вторник представила предложения по 21-му пакету санкций ЕС против РФ.
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"Патриарх Кирилл, глава русской православной церкви, находится среди множества имен, включенных в последнее предложение по санкциям ЕС против России", - говорится в публикации на сайте телеканала со ссылкой на трех осведомленных дипломатов.
Отмечается, что ЕС снова попытается наложить санкции на патриарха после того, как схожее решение было заблокировано Венгрией в 2022 году.
"Тем не менее... остается неясным, все ли 27 стран поддержат добавление его имени в черный список. В переговорах, которые требуют единодушного одобрения, нередко случается так, что определенные имена убирают, чтобы обеспечить консенсус", - отмечает Euronews.
Ранее агентство Рейтер передавало, что ЕС намерен предложить включить 170 физических и юридических лиц, включая 90 банков, в новый пакет санкций против РФ. По словам главы дипломатии ЕС Каи Каллас, список новых антироссийских персональных санкций будет крупнейшим за последние два года.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
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