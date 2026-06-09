Краткий пересказ от РИА ИИ
- ЕС намерен предложить включить 170 физических и юридических лиц, включая 90 банков, в 21-й пакет санкций против России.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. ЕС намерен предложить включить 170 физических и юридических лиц, включая 90 банков, в новый пакет санкций против РФ, передает агентство Рейтер со ссылкой на дипломатический источник.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.