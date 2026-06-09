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ЕС в рамках санкций против России планирует запрет импорта рыбной продукции - РИА Новости, 09.06.2026
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14:45 09.06.2026 (обновлено: 14:51 09.06.2026)
ЕС в рамках санкций против России планирует запрет импорта рыбной продукции

ЕС в рамках антироссийских санкций может ввести запрет импорта рыбной продукции

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Европейского союза перед штаб-квартирой ЕС в Брюсселе
Флаги Европейского союза перед штаб-квартирой ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Европейского союза перед штаб-квартирой ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о предложении ввести полный запрет на импорт ряда рыбной продукции, включая треску.
БРЮССЕЛЬ, 9 июн - РИА Новости. В рамках нового санкционного пакета против России предлагается ввести полный запрет на импорт ряда рыбной продукции, включая треску, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
«
"Мы предлагаем ввести существенные ограничения на импорт некоторых видов рыбной продукции и полный запрет на импорт других, в том числе трески", - сказала она на брифинге, объявляя предложения по 21-му пакет санкций против РФ.
По ее словам, торговые ограничения с Белоруссией будут приведены в соответствии с новыми ограничениями.
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