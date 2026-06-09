ЕС в рамках санкций против России планирует запрет импорта рыбной продукции

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о предложении ввести полный запрет на импорт ряда рыбной продукции, включая треску.
БРЮССЕЛЬ, 9 июн - РИА Новости. В рамках нового санкционного пакета против России предлагается ввести полный запрет на импорт ряда рыбной продукции, включая треску, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
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"Мы предлагаем ввести существенные ограничения на импорт некоторых видов рыбной продукции и полный запрет на импорт других, в том числе трески", - сказала она на брифинге, объявляя предложения по 21-му пакет санкций против РФ.
По ее словам, торговые ограничения с Белоруссией будут приведены в соответствии с новыми ограничениями.