ЕС предложил расширить ограничения по экспорту в Россию металлов и сплавов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ЕС предлагает расширить перечень металлов и сплавов, на которые будут действовать экспортные ограничения в рамках нового пакета антироссийских санкций.
БРЮССЕЛЬ, 9 июн - РИА Новости. ЕС в рамках нового пакета антироссийских санкций предлагает расширить перечень металлов и сплавов, на которые будут действовать экспортные ограничения, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
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"Мы вводим новые экспортные ограничения на товары и технологии, используемые российской оборонной промышленностью. В частности, мы расширяем список металлов и сплавов, применяемых в аэрокосмической и оборонной отраслях", - сказала она, объявляя предложения по новому пакету санкций против РФ.
В России не раз отмечали, что страна справится с санкционным давлением, которое недружественные государства начали оказывать несколько лет назад и продолжают усиливать. На Западе также неоднократно звучали мнения, что ограничительные меры неэффективны.