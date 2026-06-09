ЕС предложил расширить ограничения по экспорту в Россию металлов и сплавов

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"Мы вводим новые экспортные ограничения на товары и технологии, используемые российской оборонной промышленностью. В частности, мы расширяем список металлов и сплавов, применяемых в аэрокосмической и оборонной отраслях", - сказала она, объявляя предложения по новому пакету санкций против РФ.