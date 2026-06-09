МИД КНР раскритиковал намерения ЕС в отношении танкеров с российской нефтью

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что Китай выступает против незаконных односторонних санкций, не имеющих оснований в международном праве.
- Ранее глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила о намерении разрешить досмотр и задержание танкеров, перевозящих российскую нефть в Средиземном море.
ПЕКИН, 9 июн – РИА Новости. Пекин выступает против незаконных односторонних санкций, не имеющих оснований в международном праве, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, комментируя заявление главы дипломатии ЕС Каи Каллас о том, что ЕС разрешил задерживать танкеры с российской нефтью.
В ходе брифинга один из журналистов попросил прокомментировать заявление главы дипломатии ЕС Каи Каллас о намерении разрешить досмотр и задержание танкеров, перевозящих российскую нефть в Средиземном море.