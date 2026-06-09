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МИД КНР раскритиковал намерения ЕС в отношении танкеров с российской нефтью - РИА Новости, 09.06.2026
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11:49 09.06.2026
МИД КНР раскритиковал намерения ЕС в отношении танкеров с российской нефтью

МИД Китая выступил против санкций ЕС в отношении танкеров с российской нефтью

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкФлаги России и ЕС
Флаги России и ЕС - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что Китай выступает против незаконных односторонних санкций, не имеющих оснований в международном праве.
  • Ранее глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила о намерении разрешить досмотр и задержание танкеров, перевозящих российскую нефть в Средиземном море.
ПЕКИН, 9 июн – РИА Новости. Пекин выступает против незаконных односторонних санкций, не имеющих оснований в международном праве, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, комментируя заявление главы дипломатии ЕС Каи Каллас о том, что ЕС разрешил задерживать танкеры с российской нефтью.
В ходе брифинга один из журналистов попросил прокомментировать заявление главы дипломатии ЕС Каи Каллас о намерении разрешить досмотр и задержание танкеров, перевозящих российскую нефть в Средиземном море.
"Мы обратили внимание на соответствующие сообщения, Китай последовательно выступает против незаконных односторонних санкций, не имеющих оснований в международном праве и не санкционированных Советом Безопасности ООН", - сказал Линь Цзянь.
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