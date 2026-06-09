Краткий пересказ от РИА ИИ
- Депутат Европарламента Тьерри Мариани считает, что отсутствие Виктора Орбана облегчит принятие 21-го пакета санкций Евросоюза против РФ.
- По словам Мариани, Орбан ранее блокировал или замедлял принятие санкций, а после его ухода некому будет задать вопрос об эффективности этих мер.
- Официальный представитель Еврокомиссии Паула Пиньо заявила, что комиссия может представить странам ЕС предложения по 21-му пакету санкций против России уже на этой неделе.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Отсутствие бывшего премьера Венгрии Виктора Орбана во власти в Будапеште сделает принятие 21-го пакета санкций Евросоюза против РФ легким, но это лишь подчеркнет подавление дискуссий в ЕС, считает депутат Европарламента Тьерри Мариани.
Официальный представитель Еврокомиссии Паула Пиньо заявила в понедельник, что комиссия может уже на этой неделе представить странам ЕС предложения по 21-му пакету санкций против России.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.