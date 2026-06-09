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ЕС легко примет 21 пакет санкций без Орбана, заявил евродепутат - РИА Новости, 09.06.2026
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00:22 09.06.2026
ЕС легко примет 21 пакет санкций без Орбана, заявил евродепутат

Мариани: отсутствие Орбана сделает принятие санкций против России легким

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкСимволика ЕС в Брюсселе
Символика ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Символика ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутат Европарламента Тьерри Мариани считает, что отсутствие Виктора Орбана облегчит принятие 21-го пакета санкций Евросоюза против РФ.
  • По словам Мариани, Орбан ранее блокировал или замедлял принятие санкций, а после его ухода некому будет задать вопрос об эффективности этих мер.
  • Официальный представитель Еврокомиссии Паула Пиньо заявила, что комиссия может представить странам ЕС предложения по 21-му пакету санкций против России уже на этой неделе.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Отсутствие бывшего премьера Венгрии Виктора Орбана во власти в Будапеште сделает принятие 21-го пакета санкций Евросоюза против РФ легким, но это лишь подчеркнет подавление дискуссий в ЕС, считает депутат Европарламента Тьерри Мариани.
Он заявил "Известиям", что годами Орбан блокировал или замедлял принятие санкций. После его ухода из власти не осталось никого, способного задать вопрос об эффективности этих мер и их вреде для экономик стран ЕС, считает депутат.
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"Вот реальность 21-го пакета: он будет принят легко, быстро, почти механически. И этот видимый консенсус, который Брюссель преподнесет нам как победу европейского единства, на самом деле будет признаком единомыслия, окончательно раздавившего дискуссию", - сказал Мариани.
Официальный представитель Еврокомиссии Паула Пиньо заявила в понедельник, что комиссия может уже на этой неделе представить странам ЕС предложения по 21-му пакету санкций против России.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
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