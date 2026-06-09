ЕС легко примет 21 пакет санкций без Орбана, заявил евродепутат

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Отсутствие бывшего премьера Венгрии Виктора Орбана во власти в Будапеште сделает принятие 21-го пакета санкций Евросоюза против РФ легким, но это лишь подчеркнет подавление дискуссий в ЕС, считает депутат Европарламента Тьерри Мариани.