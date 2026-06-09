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"Сан-Антонио Сперс" одолел "Нью-Йорк Никс" в матче финальной серии НБА - РИА Новости Спорт, 09.06.2026
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Баскетбол
 
07:19 09.06.2026 (обновлено: 09:59 09.06.2026)
"Сан-Антонио Сперс" одолел "Нью-Йорк Никс" в матче финальной серии НБА

"Сан-Антонио Сперс" обыграл "Нью-Йорк Никс" в матче финальной серии НБА

© Соцсети "Сан-Антонио Сперс"Виктор Вембаньяма
Виктор Вембаньяма - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© Соцсети "Сан-Антонио Сперс"
Виктор Вембаньяма. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • «Сан-Антонио Сперс» обыграл «Нью-Йорк Никс» в третьем матче финальной серии НБА со счетом 115:111.
  • Самым результативным игроком в составе «Сан-Антонио Сперс» стал Виктор Вембаньяма, набравший 32 очка, в составе «Нью-Йорка» — Джейлен Брансон, также набравший 32 очка.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. "Сан-Антонио Сперс" на выезде обыграл "Нью-Йорк Никс" в третьем матче финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Нью-Йорке завершилась со счетом 115:111 (33:22, 24:42, 35:27, 23:20) в пользу гостей, в составе которых больше всех очков набрал Виктор Вембаньяма (32). У "Нью-Йорка" самым результативным игроком стал Джейлен Брансон (32).
"Сан-Антонио" сократил отставание в серии до четырех побед - 1-2. "Никс" играют в финале НБА впервые с 1999 года, тогда они по итогам пяти матчей серии проиграли "Сан-Антонио" (1-4).
Всего "Нью-Йорк" восемь раз выходил в финал НБА и дважды становился чемпионом лиги - в 1970 и 1973 годах. "Сан-Антонио" шесть раз выходил в финал лиги и пять раз выигрывал главный трофей сезона - в 1999, 2003, 2005, 2007 и 2014 годах.
НБА
09 июня 2026 • начало в 03:30
Завершен
Нью-Йорк
111 : 115
Сан-Антонио
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