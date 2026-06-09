Врач рассказала о пользе сала

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Сало содержит жирорастворимые витамины А, D и Е, холин и олеиновую кислоту и способно надолго обеспечивать чувство сытости, заявила врач-эндокринолог, нутрициолог "СМ-Клиника" для детей Дарья Хайкина.

По словам врача, уровень холестерина зависит от веса, активности и общего качества питания, а не только от продуктов. Также она добавила, что сало не делает человека кандидатом в кабинет кардиолога, если все эти условия соблюдаются.