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Врач рассказала о пользе сала - РИА Новости, 09.06.2026
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11:54 09.06.2026
Врач рассказала о пользе сала

Хайкина: сало содержит витамины, холин и олеиновую кислоту, а не только калории

© iStock.com / Sergii VasylchenkoСало
Сало - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© iStock.com / Sergii Vasylchenko
Сало. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сало содержит жирорастворимые витамины А, D и Е, холин и олеиновую кислоту и способно надолго обеспечивать чувство сытости, рассказала врач-эндокринолог, нутрициолог Дарья Хайкина.
  • Норма потребления сала — 20–30 граммов в день.
  • По словам врача, уровень холестерина зависит от веса, активности и общего качества питания, а не только от продуктов.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Сало содержит жирорастворимые витамины А, D и Е, холин и олеиновую кислоту и способно надолго обеспечивать чувство сытости, заявила врач-эндокринолог, нутрициолог "СМ-Клиника" для детей Дарья Хайкина.
"Многие думают, что сало - это исключительно калории. На самом деле в нем есть витамины А, D и Е, холин, полезные жиры. Значительную часть жиров составляет олеиновая кислота - та же, что в оливковом масле. Современные специалисты давно отказались от идеи, что любой животный жир автоматически вреден", - рассказала Хайкина "Газете.Ru".
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По словам врача, уровень холестерина зависит от веса, активности и общего качества питания, а не только от продуктов. Также она добавила, что сало не делает человека кандидатом в кабинет кардиолога, если все эти условия соблюдаются.
Но 20–30 граммов в день - норма, а регулярные застолья с салом, колбасой и алкоголем создают проблему из-за избытка калорий, предупредила Хайкина.
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